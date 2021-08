¿Qué es el síndrome de post-covid? El doctor Noel Cordero lo explica

Compartir





















Los especialistas denominan síndrome post-covid-19 a los síntomas que persisten luego de pasar la enfermedad, el doctor Noel Cordero explica todo esto.

Se define por la persistencia de signos y síntomas clínicos que surgen durante o después de padecer el virus permanecen más de 12 semanas inclusive hay teorías que no definen un tiempo preciso y esos signos o síntomas no se explican por un diagnóstico alternativo, según explico el doctor Noel Cordero, especialista en salud pública.

El síndrome postcovid se ha detectado en pacientes leves o graves y con independencia de la gravedad de los síntomas en la fase aguda.

10-65% de los supervivientes que padeció la enfermedad leve-moderada presenta síntomas de síndrome post-covid, durante 12 semanas o más.

Según estos pacientes comentan tener 14 síntomas luego de seis meses.

El post-covid también es conocido como covid prolongado

«Los síntomas más frecuentes son fatiga, disnea, alteración de la atención, de la concentración, de la memoria y del sueño, ansiedad y depresión».

«Se desconocen los mecanismos biológicos que subyacen, aunque una respuesta inmunitaria e inflamatoria anómala o excesiva puede tener un papel importante».

«La mayoría de los pacientes en condición postcovid permenacen con síntomas inclusive cuando ya hay presencia de anticuerpos», detalló Cordero.

De igual forma recalcó la importancia de no automedicarse, debido a que lo «peor» de la enfermedad ya ha pasado, y la recomendación es vistar a los especialista, para que hagan los exámenes necesarios.

«La enfermedad de coronavirus es una condición que no solamente afecta a los pulmones, si no de acuerdo a su fisiopatología afecta al sistema inmune, hematológico, hepático entre otros, por eso es que la enfermedad debe ser manejada por equipo medico multidisciplinario, es importante recalcar que no hay un medico especialista en covid, pero si hay médicos de enfermedades sistémicas y preparados para esto», comentó Cordero.especialista en salud pública

Asimismo, Noel Cordero expresó que lo mejor para no sufrir del síndrome post-covid, es mantener los cuidados de bioseguridad para no contagiarse.

Texto y Foto: José Gregorio Nieves

