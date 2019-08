La noche del jueves pasado, tembló la tierra al noroeste de la capital carabobeña. Los sismos no paran en Valencia, de variada intensidad, algunos perceptibles en personas de gran sensibilidad. Un sismo se registró la noche de este jueves al noroeste de Valencia, de baja intensidad; reportó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

El movimiento telúrico tuvo su epicentro 20 kilómetros al noroeste de Valencia; con una magnitud de 2.5 y una profundidad de 1.8 kilómetros.

Este nuevo temblor forma parte de los seis movimientos; registrados en el país este jueves 8 de agosto.

Sismos no paran en Valencia de variada intensidad

El pasado martes, a las 5:19 de la madrugada; se registró un sismo de 2,9 de magnitud en Valencia. El epicentro se produjo a 12 kilómetros; al oeste de la capital carabobeña; y a una profundidad de 6,7 kilómetros.

La información proviene de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis); a través de su cuenta en Twitter.

Sismos Recientes

20 Km al noroeste de Valencia – 08-08-2019 20:53 · Profundidad 1.8 km, Magnitud: 2.5 28 Km al sureste de Guanoco 08-08-2019 19:00 · Profundidad 20.2 km – Magnitud: 3.8 – 5 Km al norte de Sabaneta 08-08-2019 11:31 · Profundidad 5.0 km – Magnitud: 3.0 – 23 Km al este de Tovar 08-08-2019 02:29 · Profundidad 9.0 km – Magnitud: 3.0 – 22 Km al sur de Trujillo 08-08-2019 01:01 · Profundidad 2.3 km – Magnitud: 3.0 – 18 Km al noroeste de Guanoco 08-08-2019 00:48 · Profundidad 52.4 km – Magnitud: 3.0

ACN/redes

No deje de leer: Temblór en Yaguaraparo sigue con rèplicas de menor intensidad(Opens in a new browser tab)