Alertan que situación para presos foráneos empeoró tras la llegada del COVID-19

«Son muchas horas de camino y soy una persona discapacitada, soy la única familiar con la que cuenta y además no tengo recursos. Yo clamo por que mi hijo sea devuelto a la región”, expresó otra madre en medio de su desesperación.

“Yo soy de Lara y tengo a mi hijo en El Drado, tengo más de dos años que no lo veo porque puedo viajar hasta Bolívar».

Fueron palabras de las tantas madres que no quiso identificarse temiendo represalias en contra de su hijo.

«¿De dónde vamos a sacar para un pasaje? Si gastamos en comida, no nos queda para el pasaje y si podemos ir será una vez al año porque no tenemos de donde sacar esos recursos”.

De igual manera se conoció que muchos de los presos han sido abandonados porque sus parientes no se pueden movilizar a otros estados del territorio nacional, considerando el alto costo del transporte que oscila entre 100 y 20 dólares.

Una vez reanudadas las actividades en los tribunales, los presos foráneos no han podido ser atendidos por la imposibilidad de ser trasladados.