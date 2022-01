¡Apatía, soledad y desinformación! Así estuvo la recolección de firmas para el RR

Compartir

El equipo de EFE, constató que la soledad, la apatía y la desinformación fueron los aspectos que marcaron la jornada de recolección de firmas para la activación del Referendo Revocatorio, RR, contra Nicolás Maduro.

Es de mencionar, que el CNE anunció el pasado viernes que fijó para este miércoles 26 de enero y durante 12 horas; la recolección de las firmas necesarias para activar el referendo presidencial.

Es decir, en cada estado, los organizadores deberán recibir el apoyo de, al menos, el 20% del electorado inscrito. Por ende, la recolección de firmas comenzó a las 6:00 am y finalizó a las 6:00 pm del mismo día.

No obstante, de acuerdo a lo difundido por la redes sociales y los recorridos de equipos periodísticos por varias regiones; evidenciaron que pocas personas se acercaron, por lo menos en Caracas a los puntos dispuestos por el ente electoral.

Apatía, soledad y desinformación hubo en la recolección de firmas

Incluso, Apoledor Pacheco, un venezolano de 66 años quien se acercó a un sitio de recolección de firmas en Petare; condenó la falta de información.

Expresó que «Me logré medio enterar porque vi un programa de la televisión para recoger las firmas, pero me sorprendió ayer, me sorprendí (…); yo pensé que esto iba a ser diferente, que iba a haber una orientación al país para saber qué día era y cómo se iba a hacer, pero veo que no hay nada».

De ésta manera, los diferentes puntos instalados en la capital de Venezuela tampoco contaban con una identificación; que explicara a los ciudadanos el objetivo de su presencia allí.

En este sentido, Óscar Arnal, miembro de Mover, indicó que esta organización llamó a la ciudadanía a no participar en el proceso de recolección de firmas; por considerar ilegales las condiciones.

Agregó sobre ello, que «se está creando la ilusión de que sí, de que se abrió un proceso que no se abre realmente; sino que se abre para cumplir una especie de formalidad y eso castiga totalmente la soberanía popular».

Con información: ACN/EFE/Foto: Cortesía/Redes

