Spider-Man: No Way Home: ¿Por Qué plataforma streaming se estrena?

Una de las películas más esperadas del 2021 y que sigue dando de qué hablar es ‘Spider-Man: No Way Home’ y ya se sabe por qué plataforma de servicio streaming se estrenará.

La película de Marvel Studios llegará a Starzplay; en los próximos seis meses del 2022.

Durante una entrevista, el director de Starz, Jeffrey Hirsch, confirmó la noticia. “Aunque las películas parecen proporcionar un gran salto de espectadores; cuando llegan al servicio se desvanecen mucho más rápido que las series de televisión”.

No obstante, también señaló que anteriormente las personas solían visitar la plataforma para recurrir a las series originales. Sin embargo, la misma cuenta con una variedad amplia de películas.

Posteriormente, Hirsch aseguró esperar que películas como Sin Camino a Casa; atrapen la atención del público y así generar más usuarios en la plataforma.

Spider-Man: No Way Home en streaming

Cabe destacar, que los fanáticos esperaban ver el film en algunos streamings como Netflix o Disney+ por los acuerdos que confirmó Sony con ambas plataformas.

Ahora bien, dichos acuerdos poseen validez desde el año 2022 hasta el 2026 y la película Spider-Man: No Way Home se estrenó en el año 2021.

Al mismo tiempo, la demora de la película en llegar a una plataforma de streaming formó parte de una estrategia llevada a cabo por Sony; para que la misma siguiera liderando las taquillas de cine.

Por otro lado, se confirmó que las futuras películas de la saga llegarán primero a Netflix y después a Disney+. Sin embargo, aún no hay información sobre si Spider-Man: No Way Home estará o no disponible en algunos de esos dos servicios de streaming.

