Medallista olímpica Stefany Hernández denuncia agresión homofóbica en local de Caracas

La medallista olímpica de Río 2016 y campeona mundial de BMX, Stefany Hernández denunció agresión homofóbica en un restaurante-bar ubicado en la urbanización Las Mercedes de Caracas, ayer sábado.

A través de una publicación en su cuenta en Instagram, la atleta afirmó que el personal de seguridad de Anónimo Restaurante y Narciso Bar Club; establecimientos que funcionan en un local del municipio Baruta, la expulsó a golpes junto a un grupo de amigos porque ella no le “gustó” a “unos cuantos homofóbicos” que buscaron agredirlos.

“Nos golpearon a las mujeres y a los hombres a pesar de haber sido nosotros los agredidos en un principio. Los violentos, y los dueños del local, seguramente quedaron satisfechos bailando el capricho de violentarnos. Qué tristeza siento”; expresó Hernández.

En función de esto, explicó que un hombre de la seguridad del local le golpeó la cara y un oído; al tiempo que “hubo empujones e insultos”.

Stefany Hernández denunció agresión homofóbica

“El dolor que siento desde anoche es intenso y preocupante por la lesión que me ocasionó (el personal de seguridad), pero para eso ya me están atendiendo y confío que todo va a pasar; lo que más me duele es que sigamos siendo mujeres agredidas y objeto de todo tipo de violencias, por todo somos juzgadas, y más por el simplemente hecho de ser“; agregó la medallista olímpica de Río de Janeiro 2016 en su publicación en la red social, junto a una fotografía en la que se le ve colocado un catéter en una vena.

Hernández aseveró que -por la amarga experiencia que vivió- le “costó caro” no llevar un atuendo adaptado a los modelos y estereotipos sociales sobre las mujeres.

“Me costó caro no llevar minivestido, no alisarme el cabello ni llevar tacones rojos; pero esta soy yo, nunca seré un disfraz. Yo soy leal a mi verdad. Las mujeres somos unas campeonas, no importa cuánto caigamos siempre seguiremos levantándonos”; manifestó.

Para finalizar, la campeona mundial en BMX (2015) recomendó de forma irónica a sus seguidores que se “aseguren” de “parecer heterosexuales” si piensan visitar Anónimo Restaurante y Narciso Bar Club, o “los expulsarán y golpearán hasta que sientan miedo de ser” ellos mismos.

ACN/MAS/Sumarium.info

