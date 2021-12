Suben a 14 los muertos por inundaciones en Malasia

Un terremoto al norte de California fue registrado este lunes 20 de diciembre; se trató de un movimiento telúrico de magnitud 6,2, unicado en la costa del norte de California (EE.UU.); aunque no provocó riesgo de tsunami ni daños materiales o humanos, según las autoridades.

El epicentro del sismo se situó a 400 kilómetros del área de San Francisco, por lo que fue sentido en varias zonas.



Por su magnitud y cercanía a la costa, el temblor podría haber generado un tsunami que inundaría las localidades situadas en la frontera entre los estados de California y Portland; aunque no se trata de una zona con alta densidad de población.

El riesgo quedó descartado por el Servicio Estadounidense de Alertas ante Tsunamis; tampoco se reportaron incidentes ni daños materiales o humanos.

Aunque los terremotos son habituales a lo largo de todo California, estos no suelen superar la magnitud de 5 en la escala Richter y en raras ocasiones se saldan con heridos o destrozos; gracias a la buena previsión de las ciudades para minimizar riesgos.

🇺🇸🚨 — WATCH: This video by @caroline95536 shows the inside of a home, after the 6.1 earthquake rattled the area off the Northern California cost.

pic.twitter.com/aVGcB7Z69Q

— Belaaz News (@TheBelaaz) December 20, 2021