Médico succionó con la boca la orina de un pasajero de un avión y lo salvó (Video)

Un médico cirujano succionó con la boca la orina a un pasajero con problemas de retención urinaria en un vuelo que se dirigía de China a Estados Unidos.

El profesional de la medicina optó por improvisar un catéter casero para salvar al paciente que sudaba frío. Los hechos se registraron en un avión de la aerolínea Southern Airlines que partió desde Guangzhou hacia Nueva York. Se trata de uno de los vuelos más largos del mundo.

El pasajero pidió ayuda a las azafatas y a los miembros de la cabina. Llevaban ya casi diez horas de vuelo. El paciente de origen chino se quejó porque no podía orinar y faltaban seis horas para aterrizar en Nueva York.

Con el tiempo en su contra y ante la posibilidad de que la vejiga estallara dos médicos idearon una arriesgada solución. En el avión se encontraban los cirujanos Zhang Hong, del hospital de la Universidad de Jinan y Xiao Zhanxiang, del hospital provincial de Haikou. El piloto también había pedido ayuda por los altavoces.

La situación era urgente y el tiempo se agotaba. Después los médicos llevaron al pasajero en una zona del avión donde no había asientos. Lo acostaron sobre el piso de la aeronave, donde se colocaron varias mantas previamente.

Según los medios chinos, los médicos usaron varias botellas, una aguja de seringa y un tubo de las máscaras de oxígeno. Antes de que el pasajero muriera lo abrieron. El paciente tenía el estómago y el obligo hinchado.

“Estaba sudando mucho y mostraba señales de que entraba en shock. El peligro era mortal si no actuábamos con urgencia”, señaló Zhang al diario The Mirror.

“El hombre tenía historia familiar de próstata grande, lo que nos hizo sospechar que era la responsable de que retuviera la orina y no pudiera expulsarla”, añadió. Tras pincharle la vejiga usaron un tubo plástico y algunos pitillos de los que traen los cartones de leche. Entonces el médico tomó la decisión de extraer la secreción líquida de manera oral.

En las imágenes se observa cuando el médico le chupó la orina. Cerca de 800 mililitros que casó con su boca los colocó dentro de una botella y un vaso. Las azafatas miraban asombradas al médico en plena acción.

“Fue una situación de emergencia, no se me pudo ocurrir otra manera de hacerlo”, señaló el cirujano. “Cuando vi que el hombre apenas podía aguantar el dolor, lo único que pensé fue en cómo sacar la orina de esa vejiga”, agregó.

Al pasajero lo mantuvieron acostado mientras se le pasaba el dolor. Tras aterrizar en Nueva York un doctor atendió al paciente.

Respect! A #doctor on a flight from Guangzhou to New York uses a makeshift device to suck urine out of an old man’s body when the man is found to be in danger of breaking his #bladder due to inability to urinate. 2 doctors on board help solve the crisis. https://t.co/zQwXU2mOqJ pic.twitter.com/hZJPVXeaqw

— The Paper 澎湃新闻 (@thepapercn) November 21, 2019