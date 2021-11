Junta Nacional Electoral debe publicar los resultados definitivos de comicios

Compartir

María Corina Machado, una de las voces más radicales en contra del gobierno de Nicolás Maduro, propuso este miércoles “una gran elección popular” para renovar el liderazgo opositor.

Argumentó, que la intención es que se elija un liderazgo que “conduzca a Venezuela hasta su libertad. A partir del 21 de noviembre, Venezuela no es la misma».

Agregó sobre ello, que más del 70 por ciento del pueblo de Venezuela «repudiamos una gran farsa, que busca lavarle la cara a un régimen criminal; que tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad».

Lo anterior, lo expresó a través de un video publicado en sus redes sociales, donde siguió esa línea y sostuvo que “nadie se cree ni las cifras de participación; ni los resultados de las adjudicaciones” de los vencedores.

Al tiempo, aclaró que quienes no acudieron a votar, como ella misma, no lo hicieron “por indiferencia” o porque no les “guste votar”; sino como un “acto de conciencia y coraje cívico”.

Venezolanos, volvamos a creer.

Mi propuesta para concretar la Libertad de Venezuela: pic.twitter.com/glQ94J8vr4 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) November 24, 2021

María Corina Machado propuso elección para renovar el liderazgo

De igual manera, Machado criticó a los opositores que acudieron a las elecciones, a los que calificó como “jefes de la derrota”, por estar “jactándose porque llegaron de segundo o de tercero” en la votación.

Sobre ello comentó que “Yo no me engaño. Maduro pretende usar estas cifras falsas para crear una nueva oposición co-habitadora, porque la que tenían antes ya no les sirve”.

Consideró que con “esa conducción política” será imposible sacar al dictador Maduro del poder. En éste contexto, envió al pueblo venezolano su propuesta tras las elecciones del domingo.

“Convoquemos a una gran elección popular para elegir el liderazgo que conduzca a Venezuela hasta su libertad, hagamos una gesta épica; sin CNE tramposo, sin militares que han convertido los centros de votación en cuarteles», sentenció.

Vale mencionar, que Machado realizó esta propuesta tras las elecciones locales y regionales celebradas el pasado domingo; en las que el chavismo se adjudicó una amplia victoria con la participación del 42,26% del electorado de acuerdo a estadísticas del CNE.

Con información: ACN/Infobae/Foto: Cortesía

Lee también:

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN