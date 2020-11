El  Super Espía 007 inmortalizado por Sean Connery

Un Legendario Maestro de la actuación

Muere el legendario actor Sean Connery a los 90 años; el inolvidable James Bond (007 con licencia para matar) ha fallecido este sábado mientras dormía plácidamente; en Las Bahamas, según informó su hijo y reportó la BBC.

El caballero escocés más aclamado y querido del séptimo arte, Sean Connery; decía adiós este sábado a los 90 años de edad. «Últimamente ya no se encontraba bien»; reveló su hijo Jason Connery, tal y como recoge la BBC.

Inmortalizó al notorio espía británico 007; creado por el novelista Ian Fleming y su nombre opacó al del famoso novelista; y lo emparejó al de James Bond.

Se marchó como un gentleman

Se marchó de forma elegante y tranquila, como era él; en un plácido sueño mientras pasaba sus últimos días en Las Bahamas junto a sus más allegados. Su hijo confirmó que «mucha gente de su familia pudo estar con él para despedirle»; cuando murió durante la noche en la localidad de Nassau.

Aunque ya no vivía su mejor momento de salud; su marcha ha sido un duro golpe para todos. «Todavía estamos tratando de asimilar un evento como este»; reconoció Jason en representación de toda la familia.

«Un día triste para todos los que le conocieron y amaron a mi padre; y una dura pérdida para la gente en el mundo que disfrutó de su magnífico don como actor»; expresó su hijo en honor a su progenitor.

El eterno Agente 007 contaba con más de 70 películas en su haber; entre las que cabe destacar no solo las de este apuesto detective; sino también clásicos como “Dr No” y “Los intocables”, por la que se llevó el Oscar.

Sean Connery un Maestro del cine y la actuación

Aunque llevaba retirado más de una década, sus películas siguen aderezando las sobremesas de muchos hogares, historias irrepetibles con la huella imborrable de este actor que se ganó el mayor premio de todos: el aplauso sincero y el corazón del público.

Sean Connery, el legendario actor escocés mejor conocido por su interpretación de James Bond, falleció a los 90 años. Las agencias de noticias internacionales aún no conocen la causas de la muerte.

El actor, fue admirado por generaciones de fanáticos del cine como el original y mejor 007, y pasó a crear un cuerpo de trabajo distinguido en películas como El hombre que podría ser rey, El nombre de la rosa y Los intocables.

Gracias por todo y buen viaje maestro. Descanse en paz.

Nacido como Thomas Sean Connery en 1930, creció en la dura zona de Fountainbridge de Edimburgo y dejó la escuela a los 14 años para trabajar como lechero para la Co-op. En 1948, se unió a la Marina Real Británica, de la que fue dado de baja por motivos médicos.

Comenzó a hacer fisicoculturismo a los 18 años y consiguió trabajo como modelo entre muchos otros trabajos, y participó en el concurso Mr Universe en 1953, aunque no ganó. Habiendo estado interesado en actuar durante algún tiempo, Connery aprovechó su participación en Mr Universe de Londres, para hacer una audición para una versión teatral de South Pacific, y consiguió un papel en el coro.

Su carrera como actor despegó primero en representaciones teatrales y luego en pequeños papeles en programas de televisión, como Dixon of Dock Green y The Jack Benny Program.

Su atractivo sexual le abrió las puertas

Su primer papel cinematográfico acreditado llegó en 1957, interpretando a un matón en el thriller británico de 1957 “No Road Back”.

Su perfil cinematográfico aumentó como resultado, con papeles secundarios en “Hell Drivers”, un thriller de conducción de camiones protagonizado por Stanley Baker, y “Action of the Tiger”, dirigida por Terence Young, con quien Connery se reuniría más tarde en la taquillera “Dr No”.

Connery consiguió un papel importante en el melodrama ambientado en la guerra “Another Time, Another Place” en 1957 junto a Lana Turner, entonces una gran estrella de Hollywood; En una anécdota ampliamente contada, supuestamente llegó a los golpes con el amante de Turner, el notorio gángster Johnny Stompanato, después de que este último sospechara que los actores estaban teniendo una aventura.

Pero fue su casting, a la edad de 30 años, en la primera película adaptada de la serie de novelas de James Bond de Ian Fleming, lo que consolidó su estatus en la pantalla. Según se informa, ante la insistencia de la esposa del productor Albert «Cubby» Broccoli, Dana, Connery consiguió el papel del “Dr. No” sobre actores más conocidos debido a su «atractivo sexual».

Su rol más famoso El agente James Bond 007

Connery pasó a aparecer en cuatro películas de James Bond más, entre 1963 y 1967: “From Russia With Love”, “Goldfinger”, “Thunderball” y “You Only Live Twice.” Su estatus de estrella dramáticamente aumentado también le permitió sacar películas fuera de la serie, en particular el thriller psicológico Marnie, para Alfred Hitchcock.

Interpretó el papel del luchador padre del arqueólogo Indiana Jones en “La Última Cruzada”, y un renegado capitán de un submarino ruso en el clásico naval “La Caza del Octubre Rojo”. Después de una experiencia difícil filmando “La Liga de los Caballeros Extraordinarios”, durante la cual, se enfrentó repetidamente con el director Stephen Norrington; Sean Connery se «retiró» de la actuación en 2003 y rechazó una oferta para unirse al elenco de la cuarta película de Indiana Jones en 2007, diciendo «La jubilación es demasiado divertida».

Sean Connery estuvo casado dos veces: primero con la actriz australiana Diane Cilento entre 1962 y 1973, y luego con la pintora franco-marroquí Micheline Roquebrune en 1975. Roquebrune y el hijo su primera esposa (el también actor Jason Connery), le sobreviven.

