Súper Sábado Sensacional podría salir del aire

Yaykely López, una de las dos hijas del cantautor venezolano Pastor López, narró un desgarrador hecho que por poco acaba con su vida.

En días reciente López dio a conocer uno de los episodios más trágicos que le ocurrieron cuando apenas tenía 16 años. De este modo reveló, en entrevista con ‘La Red’ del canal Caracol, que fue abusada sexualmente.







Narró que todo sucedió en Maracaibo, cuando disfrutaba de unas vacaciones en casa de su madre.

Hija de Pastor López confesó que fue abusada

“Yo venía de paseo y salí al centro; lo único de lo que me acuerdo es que me tocaron el hombro y me pidieron la hora. Ya cuando reacciono han pasado 24 horas, estaba como en un potrero y nada, habían sido desafortunadamente tres hombres los que abusaron de mí”, narró López, quien recordó además que después de aquel hecho entró en crisis y pensó en acabar con su vida.

Tras el hecho, Pastor López realizó todo el trámite legal con la Fiscalía, pero pese a las diligencias realizadas y a la gravedad del caso, la entidad no ha emitido una respuesta contundente contra los responsables del caso.

“Hasta el momento no sé ni quiero saber qué ha pasado o qué pasó con esas personas, no me interesa”, expresó la mujer.

“En ese momento yo sentía que la vida se me acababa, no tenía ganas de vivir, no tenía ganas de nada; nada me motivaba ni me emocionaba. Yo intenté suicidarme dos veces”, manifestó

Luego de lo sucedido, su mamá decidió enviarla a Nueva York para intentar empezar una nueva vida. No obstante, Yaykely dijo que le ha costado mucho e incluso tuvo muchas dificultades a la hora de conseguir pareja.

Actualmente, Yaykey Lopéz, quien trata de seguir el legado de su padre y hoy en día es cantante de música tropical, cuenta con más de 22 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte con frecuencia novedades musicales y fotos suyas.

ACN/ La Red

