Supercaminoneta eléctrica de FORD debuta moviendo un tren (+Video)

En un 94% descendió la conexión de internet durante el apagón nacional registrado la tarde de ayer lunes; y que afectó a 23 estados del territorio nacional.



De acuerdo con la organización de monitoreo de Internet, Netblocks, la conectividad cayó a 6% en el territorio nacional; sin embargo, a tempranas horas de este martes, habría alcanzado 40% de funcionamiento.

Los estados que registraron ayer lunes la caída más fuerte con solo 2% de conectividad, fueron: Trujillo, Barinas, Portuguesa, Cojedes, Guárico, Bolívar, Aragua, Carabobo y Distrito Capital; además del estado Miranda, que se desplomó a 1%.

Urgent: Nationwide power outage detected across #Venezuela; real-time network data shows drop in national connectivity to just 6%; incident ongoing #SinLuz #Apagon #22Jul #ApagónEnVenezuelahttps://t.co/YoUArNw6KQ pic.twitter.com/A6vGNDfnpm

— NetBlocks.org (@netblocks) July 22, 2019