Revelada la nueva supercamioneta Chevrolet Colorado 2021

Tres científicos han sido galardonados con el Premio Nobel de Química 2019 por su trabajo en el desarrollo de baterías de iones de litio.

Los científicos John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham y Akira Yoshino comparten el premio Nobel por su trabajo en estos dispositivos recargables, que se utilizan en aplicaciones electrónicas portátiles.

Con una edad de 97 años, el profesor John Goodenough es la persona de mayor edad en recibi el el premio Nobel.

Olof Ramström, del Comité del premio Nobel, dijo que las baterías de iones de litio habían «habilitado el mundo móvil».

El trío compartirá el premio en metálico de nueve millones de coronas (unas 738.000 libras).

La batería de iones de litio es una batería liviana, recargable y potente que en la actualidad se utiliza en todo, desde teléfonos móviles hasta computadoras portátiles y automóviles eléctricos.

El Comité Nobel dijo que estos dispositivos han contribuido a «crear un mundo recargable».

Así mismo, el comunicado del comité añade que: «Las baterías de iones de litio se utilizan a nivel mundial para alimentar los dispositivos electrónicos portátiles que utilizamos para comunicarnos, trabajar, estudiar, escuchar música y buscar conocimiento».

Göran K Hansson, secretario general de la Real Academia de Ciencias de Suecia, donde se anunciaron los premios de este año, dijo que su desarrollo permitió «un mundo más sostenible».

Además de su uso en vehículos eléctricos, los dispositivos recargables también podrían almacenar cantidades significativas de energía de fuentes renovables, como la energía solar y eólica.

Whittingham, desarrolló la primera batería de litio funcional a principios de la década de 1970. Goodenough duplicó el potencial de la batería en la siguiente década y Yoshino eliminó el litio puro de la batería, por lo que es mucho más seguro de usar.

Los premios Nobel a los logros en ciencia, literatura y paz fueron creados y financiados por la voluntad del inventor de la dinamita; el empresario sueco Alfred Nobel y han sido otorgados desde el año 1901.

Three scientists awarded 2019 Nobel Prize in Chemistry for development of lithium-ion batteries https://t.co/A3U0uHcYUh

— BBC News (World) (@BBCWorld) October 9, 2019