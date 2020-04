Descubrimiento de la supernova mas brillante asombra a los científicos

Los científicos han descubierto que la supernova más brillante del universo, y la han denominado “SN2016aps”. Esta no solo es la supernova más brillante, sinó también la más energética y probablemente más masiva que haya tenido lugar en la historia; según los investigadores del Harvard and Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) de Cambridge, (Boston, Massachusetts). Un artículo sobre esta investigación ha sido publicado en la revista Nature Astronomy.

«SN2016aps es espectacular en varios sentidos», dijo Edo Berger, profesor de la Universidad de Harvard y coautor del artículo, en un comunicado. «No solo es más brillante que cualquier otra supernova que hayamos visto, sino que tiene varias propiedades y características que la hacen muy rara en comparación con otras explosiones de estrellas en el universo».

Una supernova es la explosión de una estrella, sin duda el mayor evento explosivo que tiene lugar en el universo, según la NASA.

Los investigadores dijeron que SN2016aps superó 500 veces la intensidad de las explosiones normales de supernovas. «La intensa producción de energía de esta supernova señaló a un progenitor estelar increíblemente masivo», explicó Berger en el comunicado. «Al nacer, esta estrella era al menos 100 veces la masa de nuestro Sol».







La supernova mas brillante del universo

La supernova fue descubierta por primera vez en 2016 por científicos de CfA, la Universidad de Birmingham del Reino Unido, la Universidad Northwestern y la Universidad de Ohio, utilizando información del Telescopio de encuesta panorámica y el Sistema de respuesta rápida (Pan-STARRS).

«Determinamos que en los últimos años antes de que explotara, la estrella arrojó una enorme capa de gas mientras pulsaba violentamente», dijo Matt Nicholl, profesor de astronomía de ondas gravitacionales en la Universidad de Birmingham y autor principal del estudio, en el comunicado.

«La colisión de los escombros de la explosión con este enorme caparazón condujo al increíble brillo de la supernova. Básicamente, agregó combustible al fuego», agregó.

Los científicos también se sorprendieron por los altos niveles de gas hidrógeno emitidos por la supernova SN2016aps.

«Que SN2016aps se aferró a su hidrógeno nos llevó a teorizar que dos estrellas menos masivas se habían fusionado juntas, ya que las estrellas de menor masa se aferran a su hidrógeno durante más tiempo», dijo Berger.

Las concentraciones detectadas de este gas son lo suficientemente altas en masa como para provocar la inestabilidad de un par estelar que bien podría haber producido la enorme explosión, indicó Berger.

Con información de: ACN|FoxNews|Redes

No dejes de leer: Chernobyl: Niveles de radiación aumentan mientras las llamas avanzan (+Video)

* Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN