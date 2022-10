Supervivientes de cáncer de mama cuentan su experiencia de resiliencia

Compartir

En el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), realizó un encuentro en Caracas con supervivientes de cancer de mama.

Estas mujeres fueron atendidas a través del programa Ayuda Integral al Paciente Oncológico (AIPO).

La actividad estuvo cargada de emotividad, al congregar en una misma sala a beneficiarios del programa AIPO, familiares y personal médico, para homenajearlos como supervivientes de cáncer de mama, en las instalaciones del Grupo Médico Santa Paula (GMSP).

Para Yusmery Parra, este plan le salvó la vida, “tenía un cáncer ductal. No lo podía creer. Me sugirieron inscribirme a través de la página web de la SAV, a partir de allí cumplí el protocolo y me remitieron al GMSP».

El vicepresidente de la SAV, doctor Javier Soteldo Clavier, explicó que este es un programa bandera de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y “es totalmente social”, pues no genera honorarios médicos ni pagos por parte del paciente.

“La clínica ha ayudado muchísimo, así como un staff de personas y profesionales que han aportado su grano de arena para llevar salud a los venezolanos y, sobre todo, en esta lucha contra el flagelo del cáncer”.

Cuatro años del programa AIPO

Desde su inicio en el año 2018, el programa AIPO de la SAV ha beneficiado a 280 pacientes de cáncer de mama del país.

Pero las mujeres no son las únicas que pueden sufrir esta patología.

El profesor de educación física, José Cabrera, explicó que al dar positivo por cáncer de mama contó de inmediato con el apoyo de los especialistas del programa AIPO. “Los hombres podemos pasar por este proceso y les digo que la prevención es fundamental”.

En el año 2021, 3.128 mujeres venezolanas fallecieron por cáncer de mama.

De ahí la importancia de la educación y la prevención, que la SAV viene reforzando año tras año durante el mes de la lucha contra el cáncer de mama, mediante jornadas de pesquisas de mama y ginecológicas, charlas, lives con especialistas y sobrevivientes, exposiciones, cine foro y foro chats.

