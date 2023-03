Surfistas carabobeños se lucieron en Choroní

Compartir

Una vez más los deportistas carabobeños demostraron su talento en las disciplinas que ejecutan, en esta oportunidad nuestros atletas se subieron al podio en la 1era Válida Nacional de Surf Choroní 2023, donde cosecharon 10 preseas en 11 finales disputadas.

Este 1er Circuito Nacional de Surf Choroní 2023 estuvo avalado por la Federación Venezolana de Surf y contó con la participación de más de 350 atletas procedentes de las regiones costeras del país.

Válida Nacional de Surf Choroní 2023

El equipo de Carabobo trajo a casa tres medallas de oro gracias a las actuaciones de Jhoifre Vargas, sub 14 masculino; Ariel Dorado en droopknee y Valeria Benítez, sub 18 femenino.

Eudy Istúriz en longboard y sub surf masculino, y Belén López en máster femenino ganaron tres medallas de plata, mientras que las cuatro de bronce correspondieron a Carlos Pérez, open masculino; Mariana Colina sub 14 femenino; y Kimberly Estrada en sub 18 BB y sub 16 BB femenino.

El primer lugar del torneo lo obtuvo la representación de La Guaira, el segundo lugar fue para Miranda y Carabobo se posicionó en el tercero de la tabla final.

Durante los días 11 y 12 de marzo los surfistas acudieron a la cita celebrada en el populoso pueblo de Choroní, del estado Aragua, donde comenzó el cronograma de competencias nacionales que sumarán a los rankings nacionales, con miras a competencias internacionales correspondientes al ciclo 2023 de la disciplina.

Con información: ACN/NP

