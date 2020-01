Suspenden por 7 dias el Biopago para mejorar sistema

Extienden por siete días el mantenimiento del sistema Biopago para mejorar pagos con petro. El banco (BDV)indicó que, hasta el 3 de enero; se han efectuado más de 2 millones y medio de operaciones a través del sistema BiopagoBDV y más de 1 millón 200 mil personas; realizaron transacciones con petros. El sistema Biopago estará suspendido por 7 días.

Mejoran sistema Biopago para pagos con petro

El Banco de Venezuela informó que, hasta el 3 de enero, más de 1 millón 200 mil personas han realizado transacciones con petro.

El Banco de Venezuela anunció este sábado 4 de enero a través de su cuenta de Twitter que; junto con la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y la plataforma Patria; harán actualizaciones en sus sistemas para mejorar el uso del Monedero Petro en el canal Biopago.

«A partir del éxito obtenido con el uso del petro vamos a una segunda fase, para lo cual el BDV, en alianza con la Sunacrip y la plataforma Patria, realizará mejoras en sus sistemas para un uso más eficiente del Monedero Petro en el canal Biopago», reseña el tuit.

El banco indicó que, hasta el 3 de enero, se han efectuado más de 2 millones y medio de operaciones a través del sistema BiopagoBDV y más de 1 millón 200 mil personas realizaron transacciones con petros.

El inicio de este mantenimiento comenzó el pasado 1 de enero. Aseguran que el uso del petro, a través del Banco de Venezuela, entró en segunda fase.

