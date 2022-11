Suspendido concierto de Carlos Baute en Venezuela, no podrá volver por ahora al país

Compartir

Carlos Baute no podrá volver por ahora a Venezuela, el intérprete de “Colgando en tus manos”, informó este jueves que quedaba suspendido el viaje a su tierra natal en donde ofrecería un concierto el 27 de noviembre en el Hotel Eurobuilding de Caracas.

«Amada Venezuela, hoy más que nunca soñaba con volver a verte. Lamentándolo mucho, tendremos que esperar un poco más. En esta oportunidad no podrá ser, pero estoy de que volveré muy pronto», escribió el cantante en Instagram.

Con un video en Instragram, Carlos Baute explicó que la situación se generó debido a que no pudo obtener el pasaporte. «Durante este tiempo no había querido anunciar nada más porque estaba a la expectativa de lo que pasaría con mi pasaporte. Lamentablemente, mi pasaporte no pudo ser renovado».

El cantante recordó que, como tantos venezolanos, migró en búsqueda de nuevas oportunidades y sostuvo que alrededor del mundo hay cientos de ciudadanos que están llenando de orgullo al país. Lamentó que haya personas que lo atacan por haber migrado.

«Todos somos venezolanos, da igual si estamos dentro o afuera. Hoy, por ejemplo, comí arepa y mañana puede ser que coma pabellón: soy venezolano», sostuvo.

Con información de El Nacional

