Conoce qué es SWIFT, sistema de pagos con el que podrían aislar a Rusia

Compartir

La Society for World Interbank Financial Telecommunication, más conocida por sus siglas SWIFT, es un sistema de pagos de alta seguridad que conecta a miles de instituciones financieras de todo el mundo y del que varios gobiernos han pedido que Moscú sea excluido.

SWIFT, se creó en 1973, cuando se estableció en Bruselas con más de 200 entidades; en 1976 ya tenía más de 500 miembros en más de quince países, pero todavía estaba en pruebas y no fue hasta 1977 cuando comenzaron a enviarse los primeros mensajes, recuerda BBVA en su web.

Diez años después tenía 2.161 clientes en 61 países y ya envió más de 192 millones de mensajes; y en la actualidad supera los 9.000 miembros a nivel mundial. Actualmente es dirigida por el español Javier Pérez-Tasso.

El principal motivo por el que SWIFT suele ser conocido es por ser un código internacional; que presta a sus socios un servicio de mensajería cifrada que posibilita las transferencias internacionales de fondos.

SWIFT determina los códigos bancarios, conocidos como BIC, que son necesarios para realizar o recibir una transferencia internacional; por lo que puede llegar a ser una herramienta muy útil para Europa si quiere aislar económicamente a Rusia.

El código BIC, acrónimo de Bank Identifier Code, también conocido directamente como Swift sirve para identificar al banco beneficiario de una transferencia y es un código internacional alfanumérico que puede constar de 8 u 11 caracteres.

El código de 8 caracteres incluye información de la entidad; de cada país y de la localidad. Y el de 11, además de todo lo anterior, incluye la información concreta de una sucursal.

Cuando un cliente realiza una transferencia internacional a favor de otro, el banco emisor genera un mensaje cifrado, ese código BIC o Swift; que indica de qué manera va a hacer llegar los fondos a ese cliente, con todo tipo de detalle como fechas, divisas, gastos o a través de qué entidades.

Es la prueba de la realización irrevocable de una transferencia internacional, y proporciona seguridad e información al receptor.

Rusia en SWIFT

Según la Asociación Nacional Rusa SWIFT, consultada por el medio Al Jazeera; Rusia tiene alrededor de 300 instituciones financieras dentro del sistema, lo que representa más de la mitad de sus organizaciones dedicadas al área.

Uno de los voceros de la Federación Rusa, Nikolay Zhuravlev, dijo en enero a la Agencia de Noticias Rusa (Tass); que, si se desconecta a Rusia del sistema, no podrán recibir divisas y sus compradores, muchos de ellos europeos, no recibirán algunos de sus productos más importantes, como petróleo y gas.

Agregó que si bien es el sistema SWIFT es conveniente, no es la única manera de transferir dinero. Además, la medida necesitaría la aprobación unánime de los miembros del sistema.

Consecuencias en otros países europeos

Países de la UE, como Alemania y Austria, entre otros, han cuestionado esa medida porque también tendría consecuencias para los países europeos. Austria, Hungría y Alemania dependen en gran medida del gas natural ruso y en caso de desconectar a ese país de SWIFT ya no podrían pagar las facturas de importación.

Especialistas consultados por The New York Times explican que aplicar la medida no es tan simple como parece; debido al tamaño de Rusia y su posición en la economía mundial.

Adam M. Smith, exfuncionario en materia de sanciones del Departamento del Tesoro durante la administración de Barack Obama; comentó que quizás Estados Unidos y Europa buscarán maneras de exentar a ciertos sectores rusos, pero es posible que las medidas tengan consecuencias imprevistas, como una decisión de Rusia que “trastorne” los mercados globales.

La investigadora invitada de la Universidad George Washington, María Snegovaya, dijo que desconectar a Rusia del Switf; no será tan grave como lo imaginan los países de occidente. El país desarrolla su propio sistema de mensajería financiera desde 2014, cuando Estados Unidos amenazó con más sanciones.

Con información: ACN/CNN/Efe/Foto:Cortesía

No deje de leer:

Producción de petróleo en Venezuela se recupera en 2022 (+gráfico)

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN