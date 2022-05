Táchira recibido como en casa depende de sí ante el bicampeón Palmeiras (+ vídeo)

Por Marineros, los venezolanos Eugenio Suárez de 3-1, jonrón (9), anotada, dos producidas (23); Luis Torrens de 2-0, anotada.

El aragüeño Miguel Cabrera arribó a 3.024 hits, tras dar otro par, aunque no evitó la caída de Tigres de Detroit ante Mellizos de Minnesota 5-4.

Con su par de petarnos, «Miggy» dejó en el camino Lou Brock (3-023) y ahora ocupa el puesto 28 en el departamento de hits de todos los tiempos.

Además, con la remolcada, la 16 del año, redondeó ahora a 1.820 en la vigésima temporada en las Mayores; deja promedio en .280, pero en los últimos siete encuentros batea para .296.

Por Tigres, los criollos Miguel Cabrera de 5-2, impulsada; Harold Castro de 3-0.

Por Mellizos, el venezolano Luis Arráez de 2-2, anotada.

With an RBI single from @MiguelCabrera , the Tigers have tied it up in the seventh. #DetroitRoots pic.twitter.com/EaqyNxB4QW

Paul Goldschmidt conectó un grand slam en el 10mo inning para liderar a los Cardenales de San Luis a una victoria sobre los Azulejos de Toronto 7-3, en juego donde el venezolano Juan Yépez sacudió su cuarto vuelacercas de la campaña.

Yépez se convirtió en el tercer criollo en sonar cuatro bambinazos en sus primeros 18 viajes al plato; los otros fueron Miguel Cabrera, Alex Cabrera y Magglio Ordóñez, según lo reseña el periodista Robert Pérez.

Por Cardenales, el venezolano Juan Yepez de 4-1, jonrón (4), anotada y remolcada.

Juan Yepez goes deep for the fourth time this season and the #STLCards are back within one run of the Blue Jays.

