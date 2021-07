Taekwondista venezolano murió arrollado por conductor ebrio en Perú

Compartir





















Un joven Taekwondista venezolano y miembro de la selección nacional de ésta disciplina, murió arrollado por conductor ebrio en Perú; mientras realizaba su trabajo como delivery en una moto.

De acuerdo a las autoridades, el criollo fue identificado como Alexander Enrique Aliso Sierra de 26 años, que trabajaba como motorizado; cuando fue impactado por una camioneta en la avenida Velasco Astete, en la localidad de Surco.

Un video de seguridad captó cuando el conductor de la camioneta se bajó y, tras ver que el motorizado se encontraba muy mal herido, huyó del lugar dejando su vehículo y a las personas que lo acompañaban. Los paramédicos del distrito llegaron y trataron de auxiliar al joven repartidor trasladándolo a la clínica Maisón de Santé, pero finalmente perdió la vida.

Respecto al lamentable hecho, el portal de La República de Perú, reseñó que hasta el lugar se apersonaron amigos y la pareja del fallecido, Charyth Vásquez Márquez; quienes aprovecharon para grabar dentro del vehículos, donde encontraron botellas de licor.

En éste sentido, la pareja sentimental relató al medio antes mencionado, que ella trató de acercarse a los acompañantes del conductor que arrolló al taekwondista; pero «se mantuvieron alejados y me agredieron verbalmente cuando se dieron cuenta que intentaba tomarles fotos».

Sobre el Taekwondista venezolano que murió en Perú, Vásquez Márquez aseguró que le pareció irregular que los esas personas; conversaran apartados con efectivos de la comisaría de Sagitario.

Asimismo, la pareja del taekwondista venezolano que murió en Perú denunció que a pesar de que los hombres en resultaron testigos del accidente; «no se les trasladó a la dependencia policial para rendir declaración».

Incluso, según lo reseñado por el diario de ese país, la camioneta se encuentra a nombre de Franco Santa María Sánchez Moreno de 24 años; pero tampoco ha sido citado a declarar.

“Hasta ahora, la Policía no ha hecho nada. No hay ningún detenido, no nos dan ninguna información”, expresó la joven consternada.

