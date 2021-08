¡Terror en Afganistán! Talibanes disparan contra manifestantes y agreden a periodistas

Este miércoles a través de un video publicado por la agencia Pajhwok Afghan News en su cuenta de Twitter se ve cómo talibanes disparan a manifestantes y agreden a algunos periodistas en la ciudad de Jalalabad, en la provincia afgana de Nangarhar.

Cabe destacar, que las personas que se encontraban protestando estaban defendiendo la bandera nacional, según la agencia; que informa que también se registraron manifestaciones en la ciudad de Jost.

De acuerdo con datos preliminares de RIA Novosti; se han registrado muertos y heridos en el lugar de los hechos, aunque su número aún no se precisa.

Es importante recordar, que el 15 de agosto, los talibanes se hicieron con el control de todo el territorio de Afganistán y dieron por finalizada su ofensiva; mientras el presidente Ashraf Ghani renunciaba a su cargo y abandonaba el país.

Luego de la entrada de los talibanes en Kabul, la capital afgana, EE.UU. comenzó a evacuar a sus diplomáticos; mientras numerosas personas se apresuraban a abandonar el país, lo que se tradujo en atascos y en estampidas en el aeropuerto.

Se estima que un gran número de armas estadounidenses; valoradas en miles de millones de dólares, cayeron en manos de los talibanes.

El movimiento talibán, designado como «organización terrorista» por el Consejo de Seguridad de la ONU; está declarado como grupo terrorista y prohibido en Rusia.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2

— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021