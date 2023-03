Taller de Teatro Infantil Valentina Garrido en Trasnocho Cultural

Compartir

The Last of Us, se convirtió en la serie más vista hasta el momento de la plataforma audiovisual HBO Max en Europa y América Latina, cuya primera temporada finalizó el domingo.

El capítulo final de la primera temporada de este drama apocalíptico, emitido este domingo, contó con 8,2 millones de espectadores en HBO Max y transmisiones lineales. Esto según la compañía de análisis de audiencias Nielsen y datos propios de Warner.

La serie, protagonizada por el chileno-estadounidense Pedro Pascal, logró un promedio de 30,4 millones de espectadores en sus primeros seis episodios. El capítulo inicial casi logró los 40 millones en Estados Unidos.

Serie más vista de HBO Max

Fuera del circuito estadounidense, The Last of Us es ahora el programa más visto en la historia de HBO Max en Europa y América Latina, aseguró la compañía.

El drama debutó ante 4,7 millones de espectadores en enero. Hasta la fecha ha mostrado un crecimiento constante a lo largo de su primera temporada; esto, a pesar de la mayor competencia de transmisiones deportivas en vivo y transmisiones de premios.

La audiencia final del pasado domingo por la noche marcó un aumento del 75% en la visualización nocturna del debut en comparación con el estreno de la serie.

La serie, basada en un videojuego con el mismo título, es una aventura distópica después de que la Tierra haya sido arrasada por una pandemia causada por Cordyceps; un hongo que, debido al calentamiento global, se adapta para contagiar a las personas convirtiéndolas en zombies asesinos.

Además de Pascal, en su reparto participan la británica Bella Ramsey, la estadounidense Ashley Johnson o la australiana Ana Torv.

