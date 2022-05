Compartir

Tamara Gutiérrez conquista el mercado mexicano cinematográfico. La nueva artista y actriz española se muestra a los productores del país azteca, siendo una de las próximas estrellas del género latino español del mundo.

Esta chica, de tan corta edad y tanto talento causa la impresión y la inquietud de muchos de los productores de la cadena TELEVISA; al aparecer repentinamente en la nueva serie de Vicente Fernández, «El Último Rey», protagonizada por Pablo Montero.

Tamara es modelo desde los 17 años de edad donde comienza sus primeros proyectos; pero después ella decide inclinarse por una vida de estilo universitario y poder estudiar una carrera como toda su familia desde pequeña la inculcó, aún que ella siempre desarrolló su don de artista desde muy joven ya que con solamente 4 años empieza a formar sus pinitos y se inscribe en clases de piano y también de solfeo.

Una niña muy inquieta que termina en el conservatorio de música de las artes, en su ciudad natal León, realizando la carrera de piano.

Tamara Gutiérrez conquista el mercado mexicano

Su madre asegura haber nacido una estrella con talento ya que desde muy chiquita así lo demostraba; pero ella se inclinó por los estudios de finanzas sobre el comercio internacionales, afina en la facultad de ciencias económicas de León, España.

Al finalizar su carrera, Tamara se da cuenta de que realmente tiene tanto potencial que no podría dejarlo escapar y quedarse con la duda, afirma. Vamos a dejar una breve entrevista aquí con la artista.

Tamara, ¿Cómo estás?

– Hola equipo, muy bien Gracias. Muy contenta de estar aquí y poder contaros un poco mi historia.

Muy bien Tamara, nos causa mucha impresión el ver cómo una artista que se notaba y veía que desde pequeña tenía este don; se inclinó por los estudios de comercio y negocio internacional. Ya que no tiene nada que ver con una carrera de interpretación por ejemplo.

«Os puedo asegurar que yo desde muy pequeña siempre supe que sería una artista y recuerdo que cuando tenía 5 años, yo paseaba por el jardín de mi abuela solita solamente cantando canciones del cantante David Bisbal, y mi abuela se acercó a mi y dijo; niña, tú tienes un don. Tienes que desarrollarlo. Pero por la presión que sufrí por parte de mi familia siempre pensé que una carrera de económicas siempre sería una mejor opción, de la cual no me arrepiento porque aprendí muchas cosas pero realmente no era mi pasión. Aún que yo se que todos los consejos que me daban era para que yo estuviese bien»; expresó la artista.

¿Qué fue lo que te hizo venir a México a empezar tu carrera como artista?

– Realmente, y si te soy muy sincera, no sabría una respuesta exacta a esta pregunta ya que todo se ha dado de manera natural sin buscarlo y puede ser que sea el destino aún que yo se que muchos de vosotros no creéis en él, yo lo hago firmemente. Y a mi parecer, esto es una de esas tantas cosas que pasan por algo y bueno, me llevaron a poder fluir y empezar a dedicarme a lo que tantísimo me apasiona y me encanta que es todo el mundo artístico.

¿Te ha costado mucho empezar?

– Mira que no, desde el minuto uno, como te comentaba, ha sido todo muy fluido y yo creo que cuando algo te gusta y se te da bien; las cosas van super «easy-going» sin forzar y así es como se consigue un buen resultado; pero para nada me ha costado empezar, ¡ha sido como un alivio!.

¿Te ves en un futuro en las grandes pantallas?

– Si por supuesto, afirmo que así será no tengo la menor duda de ello; que todos disfruten de mi trabajo y les guste, igual que yo lo disfruto

Bueno aquí finalizamos la entrevista, esperamos verte muy pronto Tamara. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y te deseamos que esos nuevos proyectos te salgan lo mejor posible, ¡ánimo!.

«Gracias a uds por recibirme, espero volver pronto» dijo la artista.

Papel de amante de Vicente Fernández

Esta serie grabada en México y gracias a la participación de la joven haciendo el papel de amante de Vicente Fernández; deja impresionados a todo el equipo de dirección gracias a su gran talento como actriz.

Sin apenas haber cursado estudios de interpretación, Tamara sorprende a todos los integrantes de la gran serie debido a su exitoso talento y habilidad para desenvolverse ante las cámaras; tanto así, que será la nueva integrante del proyecto que se lanzará próximamente desde Televisa (México) hacia América latina.

Se desempeña con soltura

El equipo de dirección asegura que la talentosa actriz, desempeña con toda soltura y facilidad cada papel que se la asigna y los resultados son maravillosos; los mismos, afirman que trabajar con Tamara Gutiérrez es un verdadero placer y que esta misma llegara muy lejos en su carrera como actriz pudiendo formar parte de proyectos en grandes ligas como Hollywood.

«Desde el primer momento en que la vi en escena supe que llegaría lejos, es una gran artista»; afirma el director operativo en la serie de «El Último Rey» de la productora televisa.

La gran desconocida actriz pero conocida en Instagram, gracias a su casi medio millón de seguidores pronto pasará a alcanzar las grandes pantallas en todo el mundo.

La dedicación y empeño de la actriz harán que su carrera sea de las más exitosas del mercado; gracias también al físico despampanante de la misma el cual se puede apreciar a la perfección en sus redes sociales (Instagram: @tamaragutierrezglez).

Tamara Gutiérrez conquista el mercado mexicano cinematográfico. Siendo así un boom entre todos los productores y directores de la cadena, esperamos verlapronto representando y peleando por su nuevo papel que se desarrolla en la nueva telenovela azteca. ¡Bravo!.

ACN/MAS/NDP

No deje de leer: Daddy Yankee se despide de los escenarios con un concierto en Puerto Rico

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN