Tania Sarabia dio positivo a covid-19 y exige vacunación masiva

La actriz venezolana Tania Sarabia, informó este viernes que dio positiva a COVID-19, al tiempo que expresó mediante las redes su descontento, cuando exigió la vacunación y no fue escuchada.

En medio de ésta pandemia, la primera actriz criolla recordó que con anticipación exigió ser vacunada debido a su avanzada edad; pero aseguró que no fue escuchada por los organismos de salud del Estado.

Fue así, que mediante su cuenta en Instagram, escribió “Bastante que lo dije, bastante que lo supliqué… Vacunenme. Yo tengo 73 años, me merecía hace tiempo una vacuna y no hubo, me dio COVID”.

Tania Sarabia se contagió con covid-19

Ante su contagio, Sarabia reiteró a las autoridades sanitarias del país que deben tener consciencia con las personas mayores y vacunarles; debido a que son la población prioritaria.

Textualmente publicó que “Por favor tengan consciencia con la salud, sobretodo con la gente mayor que tenemos el riesgo de morirnos; por favor… Vacunennos”.

Respecto a la atención a Tania Sarabia quien éste viernes dio positivo a covid-19, informó que está en las manos de un equipo de médicos privados.

Es decir, que se encuentra en casa, donde le brindan asistencia especial. Vale mencionar, que la destacada artista es recordada por su participación en diversidad de telenovelas de la televisión venezolana; en el cine, teatro y en organizaciones sociales en materia de salud.

