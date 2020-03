Pasos para hacer un tapabocas en casa

View this post on Instagram

😷 Acá les dejo el video ( aunque en mi canal de YouTube esta más completo) de como realizar las mascarillas o tapabocas, igual la que no pueda imprimir desliza la imagen ➡️ y verás el patrón con sus medidas 😉 Por favor 🙏 vamos hacerlo para donar 🤝 no se aprovechen de la necesidad del otro 🤦‍♀️ LA FALTA DE AMOR, ES LA MAYOR POBREZA DEL SER HUMANO "… 🥰 #tapabocasvenezuela #sisepuede #losbuenosomosmas #mascarillas #coronavirus #pandemia #venezuela