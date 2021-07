¡Taquillera! Space Jam con LeBron James lidera cines de EEUU

Compartir





















Space Jam : A New Legacy protagonizada por la estrella del baloncesto LeBron James, se estrenó como líder taquillera en cines de EEUU; tras recaudar 31,6 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno.

La nueva versión del clásico de los Looney Tunes, estrenada por Michael Jordan en 1996, se impuso a «Black Widow» de Marvel; puesto que la semana pasada se convirtió en el mejor estreno de Norteamérica con 80 millones de dólares.

De hecho, en su segunda semana, la cinta de Marvel protagonizada por Scarlett Johansson bajó a la segunda posición; e ingresó 26,3 millones de dólares, que junto a los más de 60 millones recaudados a través de su estreno en Disney+; convierte a ésta película en el título más exitoso de la compañía Disney en lo que va de 2021.

Por otro lado, «Fast & Furious 9» bajó de posición y se quedó en la cuarta posición con 7,6 millones de recaudación en su cuarta semana en taquilla.

Además, de que Space Jam fue las más taquillera en EEUU, la película de vehículos y velocidad se mantiene en el mundo; como el filme que más ha recaudado desde que comenzó la pandemia del coronavirus.

«Roza los 600 millones de dólares, unos números que no se repetían desde ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’; durante las navidades de 2019. Por su parte, la cinta animada ‘The Boss Baby: Family Business’, en la que participa Eva Longoria, recaudó 4,7 millones en su tercera semana», reseñó EFE.

En el caso de «The Forever Purge», un filme cinematográfico de terror dirigido por el mexicano Everardo Gout y protagonizada por las latinas; Ana de la Reguera, Verónica Falcón y Alejandro Edda, se quedó con la sexta posición con 4,1 millones de dólares recaudados.

