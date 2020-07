Taylor Swift sorprende con «Folklore» (+ vídeo)

Lo prometido es deuda. Taylor Swift estrenó «Folklore» el octavo álbum de su historia musical; tras anunciarlo que lo haría a las medianoche de este 24 de julio.

La artista lo dio a conocer por las redes sociales, con tema que público con un vídeo. La canción titulada Cardigan; dirigido por el mexicano Rodrigo Prieto.

Taylor Swift estrenó «Folklore»

«La mayoría de las cosas que había planeado para este verano no se han producido; pero hay algo que no había planeado y que sí ha ocurrido. Y eso es mi octavo álbum de estudio, ‘Folklore’. Sorpresa».

Esta medianoche lanzaré todo mi nuevo álbum de canciones en las que he vertido todos mis caprichos, sueños, miedos y reflexiones», posteó la artista en su Twitter e Instagram.

La estética, gris y apagada, unida al mensaje de la propia Swift; hacen prever un disco con una temática más personal e intima que sus últimos trabajos, aunque habrá que esperar hasta por la noche para sacar conclusiones.

Disco de 16 temas y uno más

Asimismo, Taylor Swift causó un gran impacto en las redes sociales, al escuchar lo nuevo de la cantante. ‘Folklore’, producido por Aaron Desnner.

También cuenta con las colaboraciones de los artistas Bon Iver y Jack Antonoff, producción que de 16 canciones, más una extra en la edición de lujo; el formato físico incluirá el vinilo y el casete y ya está disponible para reserva.

Los nombres de los temas de ‘Folklore’ son los siguientes ‘Cardigan’, ‘The 1’, ‘The last great american dynasty’, ‘Exile’ (con Bon Iver), ‘My tears ricochet’, ‘Mirrorball’, ‘Seven’, ‘August’, ‘This is me trying’, ‘Illicit affairs’, ‘Invisible string’, ‘Mad woman’, ‘Epiphany’, ‘Betty’, ‘Peace’ y ‘Hoax’; mientras que llamado tema extra es ‘The Lakes’.

Swift escribió y grabó las canciones ella sola, pero contó con la colaboración de algunos de sus «héroes musicales»; entre los que cita a Aaron Dessner -que ha coescrito o producido 11 de las 16 canciones que componen el álbum-, o Bon Iver y Jack Antonoff, que han cantado en algunos temas junto a ella.

