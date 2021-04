Televisión Gratis cómo ver miles de canales sin afiliación

Ya puedes ver televisión gratis de cualquier parte del mundo, sin necesidad de tener una antena parabólica, y ni siquiera un televisor, es posible gracias a una página web que se llama Photocall

Se puede emplear para ver televisión gratis sin descargar nada y sin registro alguno y, además se puede utilizar desde el móvil o desde el ordenador, con cualquier sistema operativo.

Se trata de una alternativa de televisión gratis muy interesante para disfrutar de contenidos de televisión gratis frente a opciones de pago como Netflix, Amazon Prime Vídeo y HBO, entre otras. A través de esta web es posible ver la retransmisión en directo de hasta 1.260 canales de televisión. Además, muchos de ellos son extranjeros o no están al alcance de una programación tradicional, ya que solo se transmiten por cable o vía satélite.

Su funcionamiento es muy sencillo

Al ingresar en la web el usuario podrá ver una lista de canales identificados con su logo. En esta primera lista de televisión gratis el usuario tendrá acceso a 248 canales españoles.

En la parte superior de la pantalla hay otras secciones en las que se pueden buscar muchos más canales. Por ejemplo, en «Internacionales» hay 391 canales con transmisiones de otros países, en «Otros» hay 373 canales de cable y otros medios de transmisión, en «Radio» hay 234 emisoras de radio y en «Guía» hay 14 enlaces a otras programaciones online.

Las opciones

Tiene tres opciones que veras al inicio de la página nacionales, internacionales y otros en este último hay muchos canales de Directv la página puede ser lenta cargando dependiendo de la señal de Internet y por supuesto no está encriptado debido a que muchos de los canales de televisión gratis que ofrece son pagos.

La calidad de la señal

Con respecto a la calidad de la imagen varía según el canal. Sin embargo, la mayoría se ve en Full HD de 1080p. Además, el sonido de los canales de televisión gratis está sincronizado con la imagen lo cual facilita su legibilidad. Tanto las emisoras de radio como las de televisión transmiten en vivo y en tiempo real.

Para ver alguno de estos canales de televisión gratis el usuario solo debe hacer clic sobre uno de los 1.260 logos canales disponibles.

Al hacerlo, se despliegan una serie de opciones para ver la programación en directo desde Photocall.tv sin publicidad, ir al sitio oficial de la transmisión, ver series y programas ya grabados, entre otras opciones. Todo desde el mismo lugar.

De momento, no sabemos hasta cuándo se mantendrá así o si tendrá problemas legales como ha ocurrido en el pasado con otras plataformas como SinTelevisor.com, que fue eliminada de Internet. Mientras tanto, Photocall.tv sigue activo como recopilatorio de señales de televisión gratis para los usuarios que desean ver más canales de los que tienen en casa o no tienen.

EEUU deja abierta señal para 81 canales

No hay Directv aquí tienes una solución de televisión gratis EEUU deja vierta la señal de televisión para 81 canales para los Venezolanos de 81 que puedes ver por celular, tabla, TV o computadora. Esta es una página has Clip y luego has clip en el canal que quieras ver. https://t.co/qJuBGJbKan

Fuente: RCENI

