Tras un año del fuego en Notre-Dame nuevo incendio consume catedral de Nantes

Un incendio causó grandes danos en la catedral de la ciudad de Nantes, en el oeste de Francia; explotó los vitrales y destruyó el órgano del edificio del siglo XV. Las autoridades sospechan que las llamas resultaron provocadas.

Cabe destacar, que el fiscal Pierre Sennes informó a los periodistas; que habían comenzado tres incendios en el lugar y que las autoridades estaban tratando el incidente como un acto criminal.







Las autoridades aseguraron que se ha abierto una investigación sobre el hecho.

Incendio destruye la catedral de Nantes

El fuego comenzó temprano en la mañana; envolviendo el interior de la estructura gótica en grandes llamas.

Más de 100 bomberos trabajaron en la escena y lograron controlar el fuego tras varias horas; extinguiéndolo por completo al mediodía.

El incendio se originó detrás del gran órgano, que resultó totalmente destruido, dijo el jefe de bomberos local Laurent Ferlay. Las vidrieras delanteras estallaron y las llamas también consumieron una pintura del siglo XIX de Roma.

Por su parte el presidente Macron aplaudió los esfuerzos por apagar las llamas.

“Después de Notre-Dame, la catedral de San Pedro y San Pablo está en llamas. Apoyamos a los bomberos que están tomando todos los riesgos para salvar esta joya gótica”; tuiteó el presidente Emmanuel Macron desde Bruselas.

No obstante, el daño no fue tan grave como se temía inicialmente. “No estamos en el escenario de Notre-Dame de Paris. El techo no ha sido afectado”, dijo Ferlay.

El primer ministro, Jean Castex, y los ministros de Cultura e Interior visitaron el lugar más tarde.

“El Estado se ocupará de su parte de responsabilidad (para la restauración)”; comentó Castex a los medios en las afueras de la catedral.

Detenidos por investigación

Un hombre que trabajaba como voluntario en la catedral de Nantes, en el oeste de Francia; resultó detenido para interrogarle como parte de la investigación del incendio.

El hombre detenido el sábado “tenía el cometido de cerrar la catedral el viernes por la noche y los investigadores querían precisar algunos detalles”.

El fiscal de Nantes, Pierre Sennes; precisó al medio local Presse Ocean que el detenido fue puesto en libertad sin cargos.

«No está implicado en la comisión de acciones (ilícitas). Las contradicciones surgidas quedaron aclaradas», aseguró el funcionario.

En llamas en varias ocasiones catedral de Nantes

Cabe destacar, que esta no es la primera vez que el fuego daña la catedral de Nantes.

El templo resultó parcialmente destruido en el año de 1944; en el trascurso de la Segunda Guerra Mundial, luego de los bombardeos aliados. En 1972, otro incendio destruyó totalmente el techo. Fue reconstruida 13 años más tarde con una estructura de hormigón; que reemplazó el antiguo techo de madera.

A más de un año de fuego en Notre-Dame

El incidente ocurrió poco más de un año después del gran incendio en la Catedral de Notre-Dame en París; que destruyó el techo y su espiral principal.

Hace un año, los parisinos y miles de turistas enmudecieron; al ver la Catedral de Notre-Dame incendiándose. Uno de los grandes símbolos de la arquitectura gótica medieval y uno de los monumentos más visitados del mundo fue envuelto en llamas.

Un año después, tras el estado de confinamiento por el Covid-19 en el país; las obras de reparación han sido detenidas. Pese a que el recinto resiste; la catedral está lejos de recuperar su antiguo esplendor.

