Este jueves la estrella del tenis Roger Federer anunció su retiro del ATP Tour y de los Grand Slams, después de la Copa Laver la próxima semana en Londres.

En un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales escribió: «Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado con más generosidad de lo que nunca hubiera soñado, y ahora debo reconocer cuándo es el momento de terminar mi carrera competitiva».

Los años recientes de la carrera de Federer, ganador de 20 Grand Slams, se han visto empañados por una serie de lesiones: se sometió a dos cirugías de rodilla en 2020 y luego tuvo otras después de que Hubert Hurkacz lo derrotara en los cuartos de final de Wimbledon 2021.

«Como muchos de ustedes saben, en los últimos tres años he enfrentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y su mensaje para mí últimamente ha sido claro», escribió en su mensaje.

Y luego añadió: «La Laver Cup la próxima semana en Londres será mi último evento ATP. Seguiré jugando tenis en el futuro, por supuesto, pero no en Grand Slams ni en el tour». El torneo se realizará del 23 al 25 de septiembre.

Roger Federer sobre su retiro: «Es una decisión agridulce»

También compartió que era una «decisión agridulce, porque voy a extrañar todo lo que me ha dado el tour. Pero al mismo tiempo, hay mucho que celebrar. Me considero una de las personas más afortunadas de la Tierra. Se me entregó un talento especial para jugar al tenis y lo hice a un nivel que nunca imaginé, durante mucho más tiempo de lo que pensé era posible».

La extensa carrera de Federer coincidió con las Rafael Nadal, 22 veces ganador de Grand Slams, y Novak Djokovic, 21 veces ganador de Grand Slams, con quienes dominó el tenis masculino durante las últimas dos décadas.

«También me gustaría agradecer a mis rivales en la cancha», dijo Federer. «Tuve la suerte de jugar tantos partidos épicos que nunca olvidaré. Luchamos limpiamente, con pasión e intensidad, y siempre hice todo lo posible por respetar la historia del juego. Me siento extremadamente agradecido».

La trayectoria de Federer

A pesar de jugar junto a dos de los mejores tenistas de todos los tiempos, Federer ha batido varios récords. Entre ellos, el de convertirse en el número 1 del mundo de mayor edad a los 36 años y el de permanecer en la cima de la clasificación durante un récord de 237 semanas consecutivas.

Entre los muchos logros de Federer, están los Grand Slams que ganó en su carrera: el Abierto de Australia seis veces, el Abierto de Francia una vez, el Abierto de Estados Unidos cinco veces y Wimbledon, el torneo del que se convirtió en sinónimo, un récord de ocho veces.

También ganó 103 títulos ATP, la segunda mayor cantidad en la era de los Open solo detrás de Jimmy Connors, un récord de seis finales ATP, la Copa Davis y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008 en dobles masculinos junto a Stan Wawrinka.

Los últimos 24 años en el tour han sido una aventura increíble. Aunque a veces parece que pasaron en 24 horas, también ha sido algo tan profundo y mágico que se siente como si ya hubiera vivido toda una vida», escribió el deportista.

«He tenido la inmensa fortuna de jugar frente a ustedes en más de 40 países diferentes. He reído y llorado, sentido la alegría y el dolor, y sobre todo me he sentido increíblemente vivo», continuó.

Además de agradecer a sus seguidores, Federer agradeció a su equipo, patrocinadores, padres, hermana, esposa e hijos, y recordó su época de crecimiento en Basilea, Suiza.

El sueño de un joven recogepelotas en Suiza

«Cuando comenzó mi amor por el tenis, era un recogepelotas en mi ciudad natal de Basilea. Solía ​​observar a los jugadores con una sensación de asombro. Eran como gigantes para mí y comencé a soñar. Mis sueños me llevaron a trabajar más duro y comencé a creer en mí mismo», recordó.

«Algunos éxitos me dieron confianza y me dirigía hacia el viaje más increíble que me ha llevado hasta este día. Por lo tanto, quiero agradecerles a todos desde el fondo de mi corazón, a cada persona en el mundo que ayudó a hacer realidad los sueños de un joven recogepelotas suizo».

Casi tan pronto como Federer anunció su retiro, comenzaron a llegar los homenajes del mundo del tenis.

El recién coronado campeón del US Open y número 1 del tenis masculino Carlos Alcaraz, que tenía solo dos meses cuando Federer ganó su primer Grand Slam, tuiteó un emoji de corazón roto, al igual que la dos veces ganadora de Grand Slam Garbiñe Muguruza.

«Roger, ¿por dónde empezamos?» publicó la cuenta oficial de Wimbledon en Twitter.

«Ha sido un privilegio ser testigos tu viaje y verte convertirte en un campeón en todos los sentidos de la palabra. Echaremos mucho de menos verte adornando nuestras canchas, pero todo lo que podemos decir por ahora es gracias, por los recuerdos y la alegría que les has dado a tantos».

El retiro de Roger Federer, en sus propios términos

El anuncio de Federer sobre su retiro llega un mes después de que Serena Williams también manifestara su intención de «evolucionar lejos» del deporte, dando señales del final casi simultáneo de las eras en las que ambos dieron forma al tenis masculino y femenino.

La posible despedida de Williams se desarrolló en el US Open, en su país de origen y en el lugar de su primer Grand Slam. Sin embargo, Federer le dijo había dicho a Christina Macfarlane, de CNN, en 2019 que no tenía planes tan específicos.

«Creo que todo dependerá de si es el cuerpo, es la familia, es la mente, es una mañana cuando me despierte, ¿cómo sucederá?», dijo en ese momento.

«El día que suceda, tal vez ese sea el final o tal vez diga que me quedan algunos torneos más, no lo sé. Y luego, tal vez ese torneo que creo que podría estar demasiado lejos y entonces simplemente no puedes lograrlo… Wimbledon se destaca como un lugar, pero en realidad hay muchos otros», completó.

Debido a sus lesiones, Federer estuvo ausente del cuadro principal de este año en Wimbledon por primera vez desde 1998. Y terminará su carrera en la Copa Laver, un torneo del que fue una fuerza impulsora y en el que seis jugadores de Europa se enfrentan a seis jugadores del resto del mundo.

«Me gustaría retirarme en mis propios términos», agregó en 2019. «No tengo el final de cuento de hadas en mi cabeza diciendo que tiene que ser otro título en alguna parte y luego tengo que anunciarlo a lo grande y decir: ‘Por cierto, eso fue todo, muchachos’. No tengo que hacerlo de esa manera», explicó.

«Las expectativas de los medios son que todo tiene que terminar tan perfectamente y renuncié a eso hace mucho tiempo. Solo pienso que mientras esté saludable y me esté divirtiendo hasta el final, sé que va a ser emotivo de todos modos».

