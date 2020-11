Tensión en Washington tras altercados entre seguidores de Trump y Biden (+ videos)

La noche de este sábado transcurrió fue de tensión en Washington, tras altercados entre seguidores Trump y Biden; según medios locales, dejaron diez detenidos y un herido por apuñalamiento, después de una marcha multitudinaria de sus simpatizantes en la mañana.

Después de la manifestación de miles de seguidores de Donald Trump que transcurrió de manera pacífica en la llamada «Marcha del Millón de MAGA»; para denunciar lo que consideran que ha sido un fraude en los comicios del pasado 3 de noviembre; al atardecer empezaron a calentarse los ánimos y se registraron escaramuzas en los alrededores de la Casa Blanca.

En la esquina entre la calle L y la 16, con la mansión presidencial de fondo, manifestantes pro Trump y detractores del mandatario; que apoyan a Joe Biden comenzaron a lanzarse objetos y bengalas hasta que la policía se interpuso entre ellos.

Tensión en Washington tras altercados…

Uno de los organizadores de los contramanifestantes; que se identificó como Marcus Aurelius, dijo que «lo que ha pasado aquí ha sido una reacción».

«Estaban rasgando las piezas de arte de la valla de la Casa Blanca (en referencia a los carteles de homenaje a las víctimas afroamericanas de la violencia policial en EE.UU. colocados en los últimos meses al calor de las protestas raciales) y acudimos a resistir»; indicó este joven de 25 años, que aun así se mostró partidario de dialogar.

Enfrentamientos alrededor de la Casa Blanca

Marcus Aurelius se identificó como «panafricanista«; denunció que los simpatizantes del mandatario saliente les han estado «acosando».

Después de que los agentes separaran a ambas partes, muchos de los seguidores de Trump, entre los que había miembros del grupo de ultraderecha Proud Boys, se unieron a otros partidarios del presidente en el Mall; la explanada monumental que une la Casa Blanca con el Capitolio, mientras que sus detractores se quedaban en la calle 16 a la altura de la plaza Black Lives Matter (las vidas negras importan).

https://twitter.com/i/status/1327844426253807617

Proud Boys «versus» Antifa

La tensión en Washington creció, porque Junto a Marcus Aurelius había decenas de jóvenes, vestidos de negro y algunos de ellos con las banderas del movimiento anarquista Antifa; muchos de ellos iban pertrechados con máscaras antigás y con chalecos antibalas e increpaban a los agentes de la policía metropolitana, que iban en bicicleta y habían creado varias barreras humanas.

El propio Trump tuiteó anoche para criticar a los contramanifestantes: «la ESCORIA de Antifa corrió por las colinas hoy cuando intentaron atacar a la gente de la Concentración de Trump, porque esa gente respondió de manera agresiva. Antifa esperó a esta noche, cuando el 99% se había marchado para atacar a gente inocente MAGA (siglas en inglés del lema de campaña de Trump, Make America Great Again, es decir, Hacez EE.UU. grande de nuevo)».

«¡¡¡Policía de DC, vayan, hagan su trabajo no se amilanen!!!»; clamó el presidente.

No muy lejos de allí en torno al monumento a Washington, en el Mall, había otras decenas de personas, pero en este caso seguidores de Trump que gritaban «EE.UU., primero».

Del monumento a Washington se dirigieron a la avenida de Pensilvania a un conocido hotel, donde se hospedaba el conocido comentarista estadounidense Alex Jones, famoso por difundir en la página web y el pódcast que él mismo fundó, InfoWars, teorías conspiratorias; por sostener que el tiroteo de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook, en el que murieron veinte niños y seis adultos, es una «farsa».

https://twitter.com/i/status/1327855810639261697

«A ver si sale Alex Jones»

Uno de los integrantes de «Proud Boys», que se identificó como Terry; manifestó su admiración por Jones: «A ver si sale a saludar a la ventana, es uno de los mejores periodistas de Estados Unidos».

Destacó que había acudido a manifestarse para «denunciar el fraude en las elecciones».

Preguntado por sobre qué iba a hacer tras acudir a saludar a Jones, otro partidario del mandatario saliente gritó: «Vamos a por cerveza»; mientras el grupo entonaba cánticos contrarios al presidente electo de EE.UU., el demócrata Joe Biden, rodeado por la policía.

Biden fue declarado vencedor en los comicios presidenciales del 3 de noviembre por las proyecciones de medios de comunicación, aunque aún no hay un pronunciamiento oficial; pero Trump asegura que hubo fraude en la votación, por lo que mantiene varias demandas.

Una semana después de que el demócrata ganara las elecciones, las demandas de Trump han avanzado poco en los tribunales, mientras que Biden ha recibido llamadas de felicitación de los líderes mundiales y está trabajando en la formación de su gabinete.

Por primera vez el viernes, Trump comenzó a sonar dubitativo sobre sus perspectivas y dijo a los periodistas que “el tiempo dirá” quién ocupa la Casa Blanca desde el día de la toma de posesión el 20 de enero, pero ayer se vivió tensión en Washington.

Esto es parte de la reprimenda que le dieron los Proud Boys a los desadaptados de Antifa y blm, se merecen eso y más… pic.twitter.com/p81xcxc504 — Miguel Truzman (@mtruzmanp) November 15, 2020

ACN/MAS/Agencias

No deje de leer: The New York Times: Agentes israelíes mataron al número dos de Al Qaeda

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN