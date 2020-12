Terremoto de magnitud 6.2 causa pánico en Croacia

Un fuerte terremoto de magnitud 6,3 en la escala de Richter ha causado este martes daños materiales en Croacia, especialmente en la localidad de Petrinja, aunque también en Zagreb, la capital, y ha desatado el pánico entre la población.







El Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo informó que un terremoto de magnitud 6,3 ha sacudido 46 kilómetros al sureste de Zagreb. Además, le han seguido dos réplicas, ambas de más de 4 grados. Los expertos han advertido a los ciudadanos que se mantuvieran alejados de los edificios antiguos potencialmente inestables y que se mudaran a las áreas más nuevas de la ciudad debido a posibles futuras réplicas.

Terremoto en Croacia

El epicentro del sismo ha ocurrido a las 12.19 horas en la localidad de Petrinja; donde las calles han quedado repletas de ladrillos caídos y polvo después de que muchos edificios quedaran completamente destruidos.

Por su parte, el alcalde, Darinko Dumbovic, ha asegurado a la emisora de Radio Croacia que «Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, además, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos».

Poco antes de hacer estas declaraciones, el alcalde había indicado al portal 24 sata que «los servicios han empezado a rescatar a la gente de los escombros» y que el Ejército ha acudido a la zona para ayudar en las tareas.

Los informes iniciales han dicho que el terremoto ha causado grandes daños, derrumbes de techos, fachadas de edificios e incluso algunos edificios enteros.

Cabe destacar, que la misma área fue golpeada por un sismo de 5,2 el lunes, ha informado la televisión regional N1 en vivo el martes desde la ciudad de Petrinja, que fue duramente afectada en el terremoto del lunes.

El terremoto se sintió en todo el país y en las vecinas Serbia y Bosnia.

"Croacia" es tendencia porque fue sacudida por un sismo de magnitud 6.2pic.twitter.com/Awp0EutIdx — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) December 29, 2020

https://twitter.com/descifraguerra/status/1343908029306175489

https://twitter.com/EarthQuakesTime/status/1343888028356521989

ACN/ La Vanguardia

