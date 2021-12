Terremoto de magnitud 7,3 sacude a Indonesia (+Vídeo)

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), informó que el sismo tuvo su epicentro al norte de la isla de Flores; a un centenar de kilómetros de la ciudad de Maumere, con una profundidad de 18,5 km.

Inicialmente no se reportaron muertes o daños significativos en las zonas afectadas por el temblor. Sin embargo, las autoridades pidieron prudencia ya que se registraron varias réplicas luego.

Un portavoz de la agencia de gestión de catástrofes Abdul Muhari; informó que una persona resultó herida en Manggarai (en las islas menores de la Sonda orientales); mientras que una escuela resultó dañada en la isla de Selayar.

Panic of Ende Residents, Flores NTT after the 7.5 SR Earthquake. Just after BMKG Issued Tsunami Warning @l #tsunami #earthquakes pic.twitter.com/QFuOOzRdvF

— Onis oke (@OnisSmartco) December 14, 2021