Precio del Bitcoin marca nuevo récord tras inversión de Tesla por $1.500 millones

El incremento de los precios de los Planes de Digitel durante los últimos meses no ha sido un secreto y es algo se ha estado viendo con mucha más frecuencia de lo acostumbrado.







Recordemos que actualmente Digitel solo cuenta con tres planes para su activación los cuales son Radicall plus siendo este el plan más básico, Plan Inteligente plus 500 mb y plan Inteligente plus 1.1 GB. Siendo estos los únicos planes de encuentra disponible en la empresa Digitel.

Digitel aumentó las tarifas

El costo del plan Radicall Plus, el cual es el más económico, es ahora de Bs. 249.999,72, con fecha de marcaje del mes de febrero según lo precisado en la plataforma Digitel en Línea, mientras que el plan Inteligente Plus 500 MB tiene ahora un costo de Bs. 549.999,79, y el plan Inteligente Plus 1.1 GB, Bs. 1 millón 238.599,86

En cuanto al monto mínimo de recargas Digitel mediante las plataformas digitales bancaria es de Bs. 800.000,00. Sin embargo en algunas entidades bancarias como mercantil aún permanece en Bs. 400.000,00.

Además conocimos que El Gigabyte Adicional de Navegación también aumentó, ubicándose esté en los Bs 1.217.000,00; aproximadamente lo que equivale a $0.67, según la tasa de cambio oficial del BCV.

ACN/ El Pitazo

