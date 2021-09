Tesoro de EEUU extendió la licencia a Citgo hasta enero de 2022

Compartir





















El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes que extendió la licencia de protección a CITGO de los tenedores del bono PDVSA 2020, hasta el 21 de enero de 2022.

A través de un comunicado, se anunció la sustitución de la licencia 5G emitida en julio pasado y que mantenía la protección a CITGO; hasta octubre de este año. Ahora, en su lugar, suplantaron por la licencia 5H, en beneficio de la filial estadounidense de la estatal venezolana.

De hecho, en parte del escrito se lee que «Esta licencia general no autoriza ninguna transacción o actividad de otra manera prohibida por el VSR; o cualquier otra parte del capítulo V del 31 CFR. (c) a partir del 10 de septiembre de 2021, la Licencia General No. 5G, con fecha del 20 de julio de 2021, es reemplazado en su totalidad por esta Licencia General No. 5»

Vale mencionar, que la licencia de protección a Citgo, por parte del Departamento del Tesoro de EE.UU. comenzó en el año 2019; cuando emitieron este recurso con el fin de proteger a la filial de la estatal petrolera PDVSA.

Esta nueva extensión hasta enero 2022 de la licencia que ampara a Citgo frente a tenedores del bono PDVSA2020 apunta en la dirección correcta. Hemos trabajado activamente con aliados como EEUU para la protección de Citgo y otros activos de #Venezuela. Agradecemos al @USTreasury. pic.twitter.com/fdBrC3NtBQ — CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) September 10, 2021

Asimismo, el documento también dice que «Las transacciones relacionadas con la venta o transferencia de acciones de Citgo; en relación con el bono PDVSA 2020 quedan prohibidas hasta esa fecha».

Cabe recordar, que la primera protección vencía el 28 de octubre del 2019, pero ha sido prorrogada hasta la actualidad; porque de acuerdo a el Tesoro de EEUU, la idea es que se pagará la deuda del bono. Ahora, el Tesoro extendió la licencia a Citgo hasta 2022.

De igual manera, representantes del organismo señalaron además, que un acuerdo de renegociación de pagos del bono; podría requerir licencias adicionales.

En éste contexto, es importante indicar que al frente de Citgo está una junta temporal que cortó sus relaciones con PDVSA; después de las sanciones acordadas por Estados Unidos para detener el flujo de caja a Venezuela y aumentar la presión política-económica para conseguir la salida del mandatario chavista Nicolás Maduro.

De hecho, Citgo opera tres refinerías en Estados Unidos, emplea a cerca de 3.400 trabajadores; así como suministra combustible a una red minorista que incluye a unos 30 estados del país y ganó el año pasado (2020) 851 millones de dólares.

