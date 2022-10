Tiburones de la Guaira blanquea al Magallanes 3-0 en el Universitario (+vídeo)

Compartir

Tiburones de La Guaira marcan la primera blanqueada de la temporada al derrotar a los Navegantes del Magallanes 3-0 en el Estadio Universitario, la noche de este martes 25 de octubre, sumando así el segundo triunfo de la zafra.

«Él sabe que era mi primer juego en esta liga, me dio la confianza. Me dijo que no le tuviera miedo a ningún bateador», este fue el consejo que recibió el abridor Manuel Olivares, de parte del manager Henry Blanco. Y lo siguió al pie de la letra, ya que trabajó por espacio de cinco entradas con apenas tres hits permitidos y dos ponches.

Desde la ofensiva, el equipo guairista abrió temprano la pizarra con un doble de Danry Vásquez para remolcar a Juan Fernández desde la intermedia. Esto, en la parte baja de la tercera entrada. Ya en el octavo tramo, los salados volvieron a atacar con un sencillo remolcador y en la siguente entrada sellaron la victoria con un vuelacercas de Franklin Barreto por el jardín central.

https://twitter.com/TiburonesReport/status/1585087215851671552

Esta es la primera blanqueada de la temporada regular 2022-2023, así como la primera caída del manager de los turcos, Yadier Molina en su carrera. El juego ganado va a la cuenta de Manuel Olivares (1-0), mientras que la derrota va a la cuenta de Yohander Méndez (0-1). El rescate se suma al récord de Edubray Ramos (1). 3.080 personas se dieron cita en el parque de la UCV para el choque entre escualos y turcos.

ACN/ Meridiano TV

