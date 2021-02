Tiger Woods hospitalizado tras sufrir accidente automovilístico

Luego de sufrir un accidente automovilístico, el golfista Tiger Woods se encuentra hospitalizado y según el medio CBS habría tenido daños importantes en sus piernas.

De acuerdo a fuentes del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, tras protagonizar un «confuso accidente» este martes por la mañana cuando viajaba sólo en su vehículo; al deportista lo tuvieron que sacar del asiento del conductor del vehículo donde había quedado atrapado.

“El 23 de febrero de 2021, aproximadamente a las 7:12 a.m., LASD respondió a una colisión de tránsito con un solo vehículo volcado; en la frontera de Rolling Hills Estates y Ranchos Palos Verdes», reseñaron autoridades presentes en el lugar.

Respecto al accidente automovilístico sufrido por Tiger Woods, los agentes de la policía y bomberos que apoyaron relataron; que tuvieron que sacar al golfista quien estaba atrapado dentro del automóvil. Hasta el momento no se conocen los motivos del volcamiento.

Aerial footage shows the crash site where golf legend Tiger Woods was injured and had to be extricated from a vehicle with the “jaws of life" https://t.co/l1atMuNEi7 pic.twitter.com/vj9njG8saP

— CBS News (@CBSNews) February 23, 2021