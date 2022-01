Tigre de bengala arrancó la mano de su cuidadora en Japón

Compartir

Iniciando el año 2022, el Papa Francisco emitió en su primera audiencia general un discurso donde llamó egoísta a las personas quienes prefieren mascotas en vez de tener hijos.

Incluso, llamó egoístas a quienes huyen de la paternidad y eligen cuidar a animales, en su mayoría domésticos. Al tiempo, volvió a advertir sobre «el invierno demográfico» que se vive en algunos países occidentales; y lamentó que muchas parejas, en vez de hijos, prefieran tener gatos y perros.

Parte de lo expresado fue que «La gente no quiere tener hijos, o solamente uno y nada más. Y muchas parejas no tienen hijos porque no quieren, o tienen solamente uno porque no quieren otros; pero tienen dos perros, dos gatos. Y los perros y gatos ocupan el lugar de los hijos».

De ésta manera, el pontífice en una reflexión sobre la paternidad y la maternidad, aseguró que esta negación de la paternidad y de la maternidad; «nos quita la humanidad» y así la civilización «se vuelve más vieja» y «sufre la Patria que no tiene hijos».

En este sentido, aprovechó para llamar a «despertar las conciencias» y afirmó que «la paternidad y la maternidad; son la plenitud de la vida de una persona».

De igual manera, indicó que en caso de no poder tener hijos, el pontífice exhortó a pensar en la adopción, aunque señaló que es un «riesgo». «Existe más riesgo en negar la paternidad, en negar la maternidad», apuntó.

Respecto a ello, instó a las instituciones de adopción a crear procesos menos complejos, para que el «sueño de tantos niños que necesitan una familia; y de tantos cónyuges que desean entregarles su amor, pueda hacerse realidad».

Con información: ACN/Actualidad RT/Foto: Cortesía

