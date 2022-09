Tipos de Seguro Médico para Estudiantes Internacionales en EE.UU.

Compartir

Millones de estudiantes internacionales vienen a Estados Unidos cada año porque es una tierra de excelentes oportunidades. El país les ofrece mucho, desde buscar una educación superior y una formación práctica hasta perseguir sus objetivos y trabajar en la empresa de sus sueños.

No obstante, las personas deben adquirir una póliza de seguro médico cuando vienen como estudiantes internacionales. Pueden contratar un seguro médico en su escuela/universidad o en una compañía de seguros privada. Como hay diferentes planes de seguro de salud para estudiantes internacionales para distintas categorías de estudiantes, aquí hay algunos que se discutirán.

Seguro médico para el visado J1

Como su nombre indica, los planes de seguro médico para visados J1 están diseñados para los titulares de visados J1 en Estados Unidos. ¿Quiénes son los titulares del visado J? Son becarios o estudiantes internacionales que se encuentran en Estados Unidos durante una breve estancia para participar en programas de intercambio de estudiantes o de estudios. Los titulares del visado J1 pueden traer a sus dependientes (cónyuges e hijos) con visados J2.

El visado J1 es un visado de corta duración para visitantes internacionales que vienen a Estados Unidos para trabajar, investigar, recibir formación, enseñar a estudiantes, etc. El seguro médico para los titulares del visado J1 debe cumplir unos requisitos específicos establecidos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El seguro debe cubrir una prestación médica de 100.000 dólares por accidente o enfermedad, 25.000 dólares por repatriación de restos mortales, 50.000 dólares por evacuación médica y una franquicia de 500 dólares por enfermedad o lesión.

Además, los planes suscritos por una compañía de seguros deben recibir la calificación «A-» o superior de A.M Best, o «A-I» o superior de Insurance Solvency International Ltd, o «A-» o superior de Standard and Poor’s Claims Paying Ability, o B+ o superior de Weiss Research Inc. Además de estos requisitos, el patrocinador podría tener otros requisitos que cumplir.

Seguro de Salud para la Visa F1

Una visa F1 está destinada a estudiantes académicos de tiempo completo que vienen a los Estados Unidos para recibir educación de un colegio acreditado, universidad, programa de formación de idiomas, escuela primaria, y otras instituciones educativas. Los estudiantes deben inscribirse en un programa que culmine en un título, diploma o certificado. Los estudiantes F1 no pueden participar en un empleo fuera del campus durante la primera sesión académica. Pero después del primer año, pueden participar en la Formación Práctica del Plan de Estudios (CPT), la Formación Práctica Opcional (OPT) y la Extensión OPT STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

El visado F1 también es un visado de no inmigrante y es el más popular entre los estudiantes internacionales. Sin embargo, sólo puedes solicitar este visado después de que una institución acreditada de Estados Unidos acepte tu solicitud. La duración de tu estancia depende del programa en el que te inscribas. Tu universidad te proporcionará un formulario I-20 en el que se indica la fecha de caducidad del programa.

Después de obtener un título, puedes solicitar el OPT, que te permite trabajar en Estados Unidos durante 12 meses. Los estudiantes que se gradúan con un título STEM pueden solicitar dos años adicionales de trabajo en Estados Unidos. Y si no tienes ninguna prórroga u otros años de trabajo después de la graduación, tendrás que volver a tu país de origen en un plazo de 60 días.

Aunque los estudiantes pueden adquirir un seguro médico en sus escuelas y universidades, tienen la opción de comprar un plan de las compañías de seguros, para lo cual tienen que rellenar formularios de renuncia. Si estás pensando en obtener una cobertura externa, estaremos encantados de ayudarte. Consulta nuestros planes de seguro para visados F1 y elige uno.

Seguro médico OPT

En la formación OPT, los estudiantes pueden ampliar sus conocimientos, mejorar sus habilidades y recibir formación en su campo de estudio. La experiencia de aprendizaje que reciben en el extranjero es increíblemente valiosa en el futuro. Los estudiantes de OPT necesitan un seguro médico para trabajar y vivir en el extranjero porque les proporciona seguridad financiera y tranquilidad.

Puedes adquirir un seguro médico OPT con nosotros. Los planes se pueden renovar mensualmente para obtener cobertura hasta que recibas el plan de seguro del empleador. Además de cubrir tus gastos médicos admisibles, el plan puede cubrirte las hospitalizaciones de urgencia, la responsabilidad civil, la evacuación médica y la repatriación, y algunas prestaciones relacionadas con los viajes.

Es posible que no recibas cobertura por maternidad, atención dental y oftalmológica, enfermedades preexistentes, atención sanitaria preventiva, etc. Por lo tanto, es esencial examinar el folleto antes de elegir un plan. Ofrecemos planes con las mejores calificaciones de A.M Best. Llámenos para hablar de ello en detalle.

Conclusión

Los estudiantes internacionales llegan a Estados Unidos con muchas ambiciones y sueños. Sin duda, consiguen aprender y dominar diferentes habilidades y técnicas, pero no hay que olvidar que los costes médicos en Estados Unidos son caros. Una visita al médico puede costar cientos de dólares. Así que, sin una cobertura de seguro adecuada, se hace difícil para los estudiantes continuar su educación y atender sus gastos médicos.