Dos muertos por tiroteo en una Sinagoga de Alemania

Dos personas murieron este miércoles producto de un tiroteo contra una sinagoga y una tienda de kebabs, en la ciudad de Halle, en el este de Alemania. Un sospechoso fue arrestado, pero otros dos huyeron en un automóvil secuestrado, dijeron las autoridades.

La violencia ocurrió en el Yom Kipur, el día más sagrado del calendario en el judaísmo cuando los judíos ayunan, buscando expiación. La emisora n-tv informó que dos personas resultaron gravemente heridas en el ataque, además de los dos muertos.

Los dos sospechosos sueltos se dirigieron a una autopista que conduce a Munich en el sur del país, según el alcalde de la ciudad de Landsberg, adyacente a Halle. Los disparos también se escucharon en Landsberg, informó el medio digital Focus Online.

Una portavoz del gobierno municipal de Halle, dijo a Reuters que el tiroteo ocurriófrente a la sinagoga de la calle Humboldt, cerca del cementerio aledaño al edificio religioso, mientras que un segundo ataque con armas de fuego ocurrió al restaurante de kebabs en las adyacencias de esa ciudad de la provincia de Sajonia.

Max Privorozki, presidente de la comunidad judía de Halle, describió cómo un hombre armado intentó abrirse paso en la sinagoga de la ciudad.

«Vimos a través del sistema de cámara en nuestra sinagoga que un perpetrador fuertemente armado con un casco de acero y una pistola trató de abrir nuestras puertas», dijo al periódico Stuttgarter Zeitung. «El hombre parecía que era de las fuerzas especiales … Pero nuestras puertas aguantaron».

«Cerramos las puertas desde adentro y esperamos a la policía», dijo, y agregó que unas 70-80 personas estaban dentro de la sinagoga de la calle Humboldt celebrando a Yom Kippur.

El gobierno de la canciller alemana, Angela Merkel, expresó su indignación por el ataque a Yom Kippur e instó a una acción más dura contra la violencia producto del antisemitismo.

«Que el día de la expiación nos dispararon una sinagoga que nos golpeó en el corazón», escribió la ministra de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, en Twitter. «Todos debemos actuar contra el antisemitismo en nuestro país».

At least 2 people were killed in shootings in the eastern German city of Halle. Shots were fired in multiple locations, including outside a synagogue and near a Jewish cemetery, police and witnesses say.https://t.co/ck8z4AVJuQ

— NPR (@NPR) October 9, 2019