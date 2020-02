Paciente tocó su violín durante cirugía de cerebro (+Video)

En un video publicado a través de las redes sociales, se puede observar a una paciente del Hospital King’s College de Londres, que tocó su violín mientras los cirujanos le realizaban una intervención quirúrgica cerebral para extirparle un tumor.

La señora Dagmar Turner, de 53 años, tocó su violín para que los cirujanos pudieran asegurarse de que las partes del cerebro que controlan los movimientos de las manos y la coordinación no sufrieran daños durante ese procedimiento médico milimétricamente preciso.

La Sra. Turner, procedente de la Isla de Wight, fue diagnosticada con un tumor cerebral después de sufrir una convulsión en año 2013. Turner estaba preocupada por perder la capacidad de tocar el violín.

Su tumor estaba ubicado en el lóbulo frontal derecho de su cerebro, cerca de un área que controla el movimiento fino de su mano izquierda.

Al respecto la cadena Fox News tuiteó lo siguiente: «TIENES QUE VERLO: ¡Mientras se somete a una cirugía cerebral, una mujer sacó su violín para tocarlo! Le mostramos el video y le diremos el porqué, en Good Day Oregon a las 8:08 a.m».

YOU GOTTA SEE IT: While undergoing brain surgery, a woman whipped out her violin to play it! We’ll show you the footage and tell you why, on Good Day Oregon at 8:08 a.m. pic.twitter.com/AGZ58qU9hF

— FOX 12 Oregon KPTV (@fox12oregon) February 19, 2020