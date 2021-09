Toda la Vinotinto jugará este domingo contra Perú tras dar negativo al COVID-19

Compartir





















Todos los jugadores de la Vinotinto jugarán este domingo contra a Perú, en su partido de las eliminatorias suramericanas para Catar 2022, luego de dar negativo en las correspondientes pruebas de COVID-19.

«Toda la delegación Vinotinto obtuvo resultados negativos en sus pruebas PCR realizadas en Lima«; publicó en un escueto mensaje la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) en la cuenta de Twitter de la selección.

El equipo llega a su duelo frente a Perú en una situación muy complicada como última del grupo suramericano con apenas cuatro puntos; uno menos que su rival de este domingo, que le precede en la clasificación.

Además, perdió en su partido de la novena jornada; disputado este jueves, por un claro 1-3 frente a Argentina.

Vinotinto jugará contra Perú

El equipo estará dirigido de manera interina por Leonardo González, quien se ha puesto al frente de la Vinotinto de manera temporal tras la renuncia del seleccionador, el portugués José Peseiro; quien, al igual que su equipo, llevaba más de un año sin percibir su sueldo.

Hora y canal

El partido Venezuela vs. Perú será a las 9:00 pm de este domingo 5 de septiembre (8:00 pm hora de Lima, Perú) en el Estadio Nacional de Lima.

Según el diario El Comercio de Perú, el partido será decisivo para determinar «quién seguirá con el sueño a clasificar a Qatar 2022».

En Venezuela, uno de los canales que transmitirá el encuentro entre la Vinotinto y la blanquirroja es TLT. Los servicios de televisión por cable en los que se puede ver este canal son Movistar TV, Cantv, Inter Satelital, SuperCable y Netuno; entre otros.

Listos para la cancha

La Vinotinto arribó este viernes a Lima, luego de haber sumado a su concentración al defensa Francisco La Mantía; del Deportivo La Guaira y después de sufrir las bajas de los centrales José Manuel Velázquez, por lesión, y de Adrián Martínez, por expulsión.

Sus bajas se suman a las de Fernando Aristeguieta (capitán en la pasada Copa América), Darwin Machís y Yordan Osorio; todos ellos por distintas lesiones que les impidieron sumarse a la concentración.

También a la del delantero Salomón Rondón, del Everton inglés, quien no pudo unirse a la convocatoria de la Vinotinto para estos tres partidos; si bien la FVF no facilitó detalles de las razones por las que el futbolista no pudo incorporarse a la convocatoria.

El encuentro de este domingo, válido por la sexta jornada pendiente de las eliminatorias sudamericanas, se disputará en el Estadio Nacional; con un aforo reducido de aficionados, después de que las autoridades peruanas autorizaran el retorno del público a los partidos de la selección nacional.

Venezolanos en Lima aúpan a la Vinotinto

Una gran cantidad de venezolanos se concentran este domingo en las calles de Lima; minutos antes del partido entre la selección de Perú y Venezuela, para aupar a la selección nacional en un encuentro en el que ambos combinados se disputan puntos en la sexta fecha de las eliminatorias para la Copa del Mundo.

El día sábado a su salida del hotel donde se hospeda la selección nacional, cientos de deliverys venezolanos acompañaron al autobús; que trasladaba a los vinotintos a su entrenamiento.

ACN/El Pitazo

