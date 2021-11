Tom Hanks confesó que rechazó viajar al espacio

Compartir





















No todos están ávidos por viajar al espacio, y menos si eso cuesta 28 millones de dólares, este es el caso del actor estadounidense Tom Hanks, quien rechazó ir a dicho lugar.

El actor contó en Jimmy Kimmel Live que antes de que William Shatner viajara al espacio; el pasado mes de octubre, Jeff Bezos le ofreció a él ser parte de esa tripulación. Claro, previo pago.

«Cuesta como 28 millones o algo así. Y me va bien, Jimmy, me va bien, pero no voy a pagar 28 millones. Sabes qué, podríamos simular la experiencia de ir al espacio ahora mismo»; dijo en tono de broma.

El actor simuló en ese momento lo que hubiera vivido de haber aceptado; y se dijo satisfecho con la decisión de no hacerlo.

Tom Hanks rechazó viajar al espacio

Durante la emisión, Hanks aprovechó para rendir un homenaje a Peter Scolari; con quien trabajó en Bosom Buddies, quien falleció el pasado 22 de octubre.

Fue así como, a petición de Hanks, Kimmel reprodujo un fragmento del programa de los años 80; en el que Scolari y Hanks trabajaron juntos.

«Peter tiene una familia encantadora, su mujer Tracy; unos hijos absolutamente geniales y lo perdimos. Así que gracias por dejarnos mostrar eso», agradeció Hanks.

Tom Hanks está promocionando su más reciente filme, Finch; película exclusiva de Apple TV+ en la que interpreta a un hombre que busca encontrar un hogar para él y su perro.

ACN/El Nacional

