Tom Hanks supera coronavirus y es dado de alta

Tom Hanks superó coronavirus y fue dado de alta del hospital australiano donde estaba aislado desde que la semana pasada dio positivo, pero su esposa Rita Wilson sigue ingresada, afirmaron este martes fuentes sanitarias.

El actor, galardonado varias veces con un Oscar, se encontraba en Gold Coast, cerca de Brisbane, para rodar una película biográfica sobre Elvis Presley; dirigida por el australiano Baz Luhrmann, cuando él y su esposa, ambos de 63 años, contrajeron la enfermedad.

Por el momento Australia ha confirmado casi 400 casos de coronavirus y cinco muertos por la enfermedad.

La pareja publcó en las redes sociales mensajes agradeciendo al personal sanitario australiano los cuidados recibidos y pidiendo a sus fans que sigan las recomendaciones de los expertos para evitar la enfermedad.

Se cree que Hanks regresó al ático de Gold Coast donde la pareja se había alojado con motivo del rodaje de la película de Lurhmann; en la que interpreta al veterano mánager de Elvis, el coronel Tom Parker.

Un representante del actor dijo a Vanity Fair que la pareja superó la enfermedad y que ahora se mantiene en aislamiento en una propiedad para mantener “distancia social”.

Los artistas de 63 años informaron sobre su estado de salud y situación a lo largo de los días en el hospital australiano a sus seguidores y expresaron su agradecimiento a aquellos que los apoyaron en momentos de incertidumbre para ellos.

El 15 de marzo, el actor compartió un mensaje con sus seguidores que decía: “Gracias a los ayudantes. Cuidemos de nosotros mismos y de los demás”; junto a la imagen de un par de panes tostados y un peluche con forma de canguro estrechando una bandera de Australia.

Thanks to the Helpers. Let’s take care of ourselves and each other. Hanx pic.twitter.com/09gCdvzGcO

— Tom Hanks (@tomhanks) March 15, 2020