Tomás Guanipa: “Los ganadores de la negociación son los venezolanos”

El representante de la Delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación, Tomás Guanipa, aseguró que “en el acuerdo parcial firmado en México los ganadores somos los venezolanos que veremos un alivio en el deterioro de nuestra calidad de vida”.

Guanipa aclaró que haber iniciado por un acuerdo en materia social no implica que para la Delegación haya un tema más importante que otro.

“Lo que estamos diciendo es que en el centro de nuestra discusión está el venezolano común que cuando abre su nevera la convierte en un armario, porque no hay electricidad y se daña, que cuando llega a su casa no se puede bañar porque no hay agua, que en definitiva ha visto como la mala gestión de quien está en el gobierno ha destruido su capacidad para echar para adelante».

«Y lo ponemos en el centro porque nos damos cuenta que podemos llegar a acuerdos para resolver problemas sentidos de la gente sin perder de perspectiva que lo más importante para nosotros es la democratización del país y que haya un proceso electoral transparente, con garantías y que le dé certidumbre al venezolano de que su voto elige y decide el futuro del país”.

Respecto a esta segunda fase aseguró que aunque no hay una fecha determinada aún, lo acordado es que el proceso de negociación continúe en el mes de diciembre, centrados en los temas políticos.

“Nosotros no claudicamos a nuestros principios. Nuestro objetivo final es que la gente pueda decidir cuál es el gobierno que quiere, quién quiere que sea su presidente y que podamos abrir una nueva etapa de progreso y oportunidades para Venezuela”.

Guanipa destacó que esta nueva fase es esencial para lograr soluciones definitivas a los problemas de los venezolanos a través de la reinstitucionalización y el cambio político mediante elecciones totalmente transparentes.

El representante de la Comisión Negociadora aseguró que “el hecho de que este proceso tenga el acompañamiento del mundo libre, de organizaciones tan importantes como las Naciones Unidas, puede ser positivo en torno a los resultados que se pueden obtener”.

Guanipa reiteró que la administración del fondo acordado será llevada a cabo por la ONU y que los recursos serán desembolsados en ese fondo en la medida que los proyectos se vayan desarrollando.

“La existencia de una comisión de evaluación y seguimiento permitirá verificar el uso adecuado de los recursos y que los procesos de contratación se hagan según estándares internacionales”.

Nota de prensa

