Tomás Rincón positivo a covid y viajan a Brasil 15 vinotinto emergentes

Tomás Rincón dio positivo a a covid-19 en la última prueba que le realizaron por lo que en definitiva se perderá la Copa América; mientras 15 jugadores viajaron a Brasil para incorporarse a la selección nacional que quedó prácticamente sin futbolistas por el brote de infectados que atacó al combinado.

Aunque la Federación Venezolana de Futbol no ha dado a conocer nombres de los afectados; desde hace más de 48 horas se han filtrado los que supuestamente dieron positivos; pero el silencio por parte del ente rector no ayuda a dar una información 100% verificable.

Hasta ahora se filtraron siete de los ochos futbolistas que dieron positivos por covid: Rafael Romo (portero); Mikel Villanueva, Jhon Chancelllor y Roberto Rosales (defensas); Romulo Otero (volante); Josef Martínez y Jhonder Cádiz (atacantes).

Ahora en un comnicado, enviado por prensa de FVF, señalan que son ochos los futbolistas contagiados y tres miembros del cuerpo técnico, mientras que 41 pruebas saleron negativas.

Mientras en Caracas, se pudo conocer que el capitan de la selección, el mediocampista Tomás Rincón, de un «cuadro viral» que lo obligó a no viajar a Brasil con el grupo, tras realizarse varias test para covid, los primeros negativos, el último arrojó positivo, por lo queda descartado de plano para asistir a sus quinta Copa América.

Rincón, de 33 años de edad, ficha del Torino italiano, partició en las ediciones de Argentina (2011), Chile (2015), USA (2016) y Brasil (2019).

«He dado positivo, en este momento mi estado de salud es estable y controlado. Lamento profundamente no representar a mi país, lo que me conocer saben lo que he trabajado para aportar lo máximo a la vinotinto en esta Copa América…» dice parte del escrito que colgó en la redee sociales el mediocapista tachirense.

15 jugadores viaron a Brasil

Mientras, el boletín de la FVF, dio a conocer los nombres de los 15 jugadores que viajaron a Brasil a las 2:40 de la tarde de este sábado desde Maiquetía, para unirse al grupo que mañana domingo debutará ante el anfitrión.

Son tres porteros, tres defensas, seis mediocampistas y tres delanteros. Solo los atacantes Jan Hurtado (Bragantino-Brasil), Eric Ramírez (Dunajska Streda-Eslovaquia) y Daniel Pérez (Brujas-Bélgica) estuviron en el último corte para viajar.

Nombres como Matías Lacava (Puerto Cabello), Maurice Cova (Táchira), Freddy Vargas (FC Dallas-MLS) no aparecen, que es posible no hayan recibido permiso de sus clubes por lo que está suciendo actualmente del alto porcentaje de casos reportados.

Dentro del comunicado de la FVF señala: «La junta directiva de la Federación Venezolana de Fútbol, encabezada por su presidente Jorge Giménez, se solidariza con cada uno de los afectados y garantiza todas las medidas necesarias para su pronta recuperación».

Dieron negativo antes de partir

«Cabe destacar que a todos los integrantes del combinado nacional se les realizaron las pruebas PCR antes de salir de Venezuela con resultado negativo», dice parte del texto.



Aunque también se expecula que en la concentración de Caracas, la llamada burbuja no se dio como debía; al presentarse familiares y amigos a visitar a jugadores y demás integrantes de la selección; con medidas de bioseguridad mínimas, que incluia personas hasta sin tapabocas.

Igualmente pasó el estadio Olimpico de la UCV con visitas para fotos y por lo menos 200 personas en las tribunas; donde supuestamente era un partido a puerta cerrada.

Se dice que los uruguayos se quedaron extrañados de ver tanta gente en las tribunas; donde solo deberian estar los autorizados en este tipo de situaciones.

A saber

De los 15 jugadores que viajaron para suplantar a los contagiados por covid, 10 ingresarán al listado definitivo y el resto quedan en la reserva por si pasan cualquier eventualidad, pero solo sisalen más casos positivos, tras modificarse el artículo 30 del reglamento del certamen.

Venezuela debutará mañana (5:00 pm) ante Brasil en el Mané Garrincha de Brasilia.

