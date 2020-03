Seis toneladas más de oro retiró régimen de Maduro del BCV

El gobierno de Nicolás Maduro retiró otras seis toneladas de oro del BCV; según informó la agencia de noticias Reuters. El año pasado las fuentes habían advertido sobre la salida de oro monetario de las reservas internacionales del ente emisor; para presuntamente poder intercambiarlo por euros en el exterior; en medio de las sanciones financieras que impuso Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro.

Unas seis toneladas de oro de máxima pureza; fueron retiradas de las bóvedas del Banco Central por el Gobierno; entre finales de 2019 e inicios de 2020 para intentar obtener divisas en el extranjero; dijeron dos fuentes del gobierno conocedoras de los movimientos de esos lingotes.

Cuantas toneladas de oro han sacado de la Reservas del BCV

Tras esas denuncias, unas 26,36 toneladas de oro monetario dejaron de pertenecer a las reservas del Banco Central en el primer semestre de 2019, de acuerdo con las notas de los balances financieros del emisor.

No está claro en cuántas operaciones se retiraron las toneladas de oro de las bóvedas ni los días específicos en que se hizo.

Para el 30 de diciembre las reservas del BCV registraron una caída de 800 millones de dólares a 6.630 millones de dólares que obedeció a varios factores, entre ellos, una “desacumulación de oro monetario”, dijo una tercera fuente. No detalló el monto retirado en esa fecha.

Con las últimas salidas de unas seis toneladas de oro, que equivalen a unos 350 millones de dólares, el banco aún tendría unas 90 toneladas de lingotes en sus bóvedas, según las fuentes. A principios de 2019 tenía 129 toneladas.

El Banco Central no respondió a solicitudes de comentarios tampoco el Ministerio de Información.

Las fuentes no precisaron en cuáles países se transó el oro por las divisas en efectivo.

Desde el año pasado, las instituciones financieras locales ofrecen euros en efectivo, suministrados por el banco central, a empresas locales. A la par que el gobierno cancela a los contratistas y proveedores con la moneda europea.

Si bien la procedencia de los euros en efectivo no está clara, registros compilados por Import Genius, una empresa que rastrea los datos de las aduanas, mostró como en enero y abril de 2019 que bancos rusos enviaron efectivo en moneda extranjera a Venezuela para entes públicos.

A principios de 2019 el emisor vendió barras de oro a Turquía y Emiratos Árabes, según datos de aduanas.

Mediante las inyecciones de euros en efectivo en la economía local, el BCV intentar mantener el tipo de cambio oficial, que ha estado estable por un mes y medio.

ACN/Reuters

