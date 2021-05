“Tony Rocks» es uno de los publicistas más influyentes del momento

Para evadir el dolor por la muerte de su madre, la princesa Diana, el príncipe Harry reveló durante una entrevista recientemente que «bebí mucho, consumí drogas y tuvoe ataques de pánico».

Asimismo, aseguró que mientras luchaba por hacer frente a las presiones de la vida real a finales de los 20 y principios de los 30, Harry quien conversó sobre salud mental con Oprah Winfrey, contó por todo lo que pasó durante ese tiempo.

Fue así, que durante una entrevista para la serie documental de Apple TV + la cual dirige Winfrey y que tiene como objetivo eliminar el estigma en torno al tema; esta vez fue solo uno de los hijos de Lady Di quien habló de la pérdida de su madre.

«De niño, estaba muy enojado por lo que le pasó. De los 28 a probablemente los 32 fue una época de pesadilla en mi vida», agregó Harry, quien tenía 12 años cuando murió la princesa Diana en 1997.

Príncipe Harry tuvo ataques de pánico

El príncipe Harry detalló que entró en ataques de pánico y que bebió mucho mientras no estaba contento. Añadió en ese sentido, que «probablemente bebía el equivalente a una semana en un día un viernes o un sábado por la noche. Y me encontraba bebiendo no porque lo disfrutara, sino porque estaba tratando de ocultar algo».

Asimismo, aseguró que estaba dispuesto a beber y a drogarse, «estaba dispuesto a probar cosas que me ayudaran a no sentirme como me estaba sintiendo».

Es de recordar, que Harry y su esposa, Meghan Markle, dejaron de ser miembros de la realeza el año pasado y decidieron mudarse a California, Estados Unidos.

En el caso de Meghan, ya había declarado en exclusiva a la misma presentadora, que contemplaba el suicidio mientras estaba embarazada del primer hijo de la pareja.

Con información: ACN/CNN Español/ Oprah Winfrey/Foto: Cortesía/La República

