Tormenta Isaías causó estragos y muerte en República Dominicana (+ vídeos)

Una de las secuelas de la pandemia por el nuevo coronavirus, es el desmejoramiento en la calidad de la educación, sin embargo éstos tres profesores latinos usan sus bicicletas para llevar el conocimiento a niños y adolescentes.

Es así como Gerado Ixcoy (Guatemala), Wilfredo Negrete (Bolivia) y Arthur Cabral (Brasil) cumplen con las medidas de seguridad sanitarias; y con el dicho “si los niños no van a la escuela, la escuela va a los niños”.







En el caso de Ixcoy, comentó a medios como el Heraldo de México que no se podía quedar de brazos cruzados; ante las limitantes ocasionadas por la pandemia de la covid-19. Es por ello, que decidió transformar una bicicleta en un aula móvil para llegar a sus estudiantes que no poseen los recursos para ver las clases en línea.

Este educador, quien radica en la provincia de Santa Cruz del Quiché en Guatemala; debe recorrer varios kilómetros de un gran trayecto todo los días. Hasta ahora, son varios los profesores latinos que usan sus bicicletas para llevar la educación a niños confinados por la pandemia.

Profesores latinos usan sus bicicletas en pandemia

El docente guatemalteco agregó según medios locales, que «por la necesidad que tienen mis chicos de no contar con herramientas tecnológicas; de no contar con el internet, me preocupé bastante porque cuando suspendieron las clases; no vi la respuestas de la mitad de mi clase a las tareas que se estaban enviando».

Una dinámica parecida, pero montado en su bicicleta y con un pizarrón a cuestas, el profesor boliviano Wilfredo Negrete de 35 años; se desplaza hacia la zona campesina tres veces a la semana para dictar sus clases.

«Como tengo la bicicleta y salíamos al mercado, he agarrado mi pizarrita y me he lanzado a las casas de los estudiantes», contó al equipo de la AFP.

Al tener facilidad para andar en bici, el también padre dos niños pequeños, no solo visita comunidades campesinas; sino que recibe en su casa a otros estudiantes, por lo que dispuso de una mesa a una distancia recomendada entre personas; además les ofrece a los alumnos alcohol para su desinfección antes y después de clases.

Explicó, que «tengo a cargo 19 estudiantes y de ellos 13, no tienen celulares ni acceso a internet»; por ello tomó la iniciativa de ir hasta sus hogares por lo menos esos tres días semanal.

En este sentido, la madre Ovaldina Porfidio narró que «Las wawas están olvidando los contenidos escolares»; por eso comentó que lleva a sus hijos casi todos los días a la casa del profesor.

Hacia las favelas en Brasil

Desde el vecino país, Brasil, uno de los profesores latinos que usan sus bicicletas en pandemia; explicó que cuando supo que muchos de sus alumnos quedaban excluidos de las clases virtuales por falta de internet; agarró su bicicleta para llevarles las tareas hasta una favela al nordeste de Brasil.

El profesor de ciencias, Arthur Cabral de 29 años, relató que todos los viernes pedalea 8 km desde Pernambuco; hasta la vulnerable Vila da Fábrica de Camaragibe.

“Lucha como un profesor”, se lee en la camiseta negra que lleva puesta cada vez que sube hacia esa localidad.

Respecto a ésta realidad, Gloria Correia de Lima de 12 años de edad, residente en la Vila da Fábrica; reclamó «decidieron mandarnos a hacer las tareas en línea, ¿pero acaso saben si tenemos algún apoyo para hacerlas? o ¿Si tenemos celular?”.

Cabe mencionar, que con 212 millones de habitantes, uno de cada cuatro habitantes (mayores de 10 años) de Brasil; no tiene acceso a internet. Es decir, que 46 millones de personas, según un estudio del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (Ibge) en 2018.

Ante ésta situación que pone en caída la educación de calidad en el país; Arthur reparte las tareas junto con otro profesor, quien apoya su causa.

Con información: ACN/El Heraldo de México/El Universal de México/AFP/Primicia/Foto: Agencias

